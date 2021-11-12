Половина Анапы осталась без света из-за аварии

В городе-курорте Анапе произошло массовое аварийное отключение электричества. Без света остались почти полгорода, в котором проживают около 95 тысяч человек.

"Обесточены микрорайоны 3А, 3Б, улицы Омелькова, Астраханская, Супсехское шосее, 40 лет Победы, Ивана Голубца, Владимирская, Лермонтова, Промышленная, Ленина, Крылова, Новороссийская, переулок Папанинцев и проспект Пионерский", - сказал дежурный диспетчер "НЭСК-электросети".

Специалисты обещают возобновить подачу электричества сегодня до 14.00.