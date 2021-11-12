В Крыму посоветовали НАТО не заигрываться в Черном море

Усиление военной активности НАТО у границ России бесперспективно. И властям государств-участников Альянса не следует в этом плане "заигрываться". Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о повышении военной активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Черном море. Так, самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании пытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, для контроля за ним в небо поднялся истребитель Су-30.

По мнению Бобкова, при всей бесперспективности приближения к российским рубежам силы НАТО, однако, проверяют Россию на прочность: насколько серьезно готова она защищать свою территорию.

- Но граница Российской Федерации находится на замке, - подчеркнул он и добавил, что такие проверки закончатся нескоро, поскольку в странах Запада к власти пришли политики, не воспитанные на трагедиях войны прошлого века.

Вице-спикер парламента республики отметил, что, не признавая российский статус стратегически важного полуострова, военные Североатлантического альянса регулярно приближаются к границам РФ под надуманным предлогом, что Крым - под юрисдикцией "другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО".

Сейчас вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.