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12.11.2021 15:26
Рубрика: Общество

В межсезонье "Сочи Парк" снижает стоимость билетов

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
С 15 ноября график работы первого тематического парка развлечений изменится - в нем появятся прогулочные дни.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

"Сочи Парк" открыт круглый год, и осенне-зимний сезон продолжит работу в новом комфортном режиме.

Фото: Олег Сергеев
"Сочи Парк" в седьмой раз стал лучшим парком развлечений России

Понедельник и вторник теперь будут прогулочными днями, когда аттракционы отдыхают, а в распоряжении гостей остаются территория парка для прогулок, уличные игровые площадки, качалки для самых маленьких, совариум, экскурсии в атомариуме.

Со среды по воскресенье программу прогулочных дней дополнят аттракционы (график их работы можно уточнить на сайте sochipark.ru) и представления в дельфинарии.

В межсезонье в кассах и на сайте появляются новые выгодные предложения со скидкой до 25 % на детские и взрослые билеты, единый прогулочный билет стоимостью 400 рублей (действует в понедельник и вторник), возвращается тариф "Семейный". До 25 декабря 2021 года активна специальная цена - 10 000 рублей - на годовой абонемент с безлимитным посещением "Сочи Парка" с момента покупки.

С 15 ноября по 24 декабря "Сочи Парк" открыт с 11.00 до 19.00.

В полную силу "Сочи Парк" вновь заработает в период новогодней сказки, с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Стартует насыщенная праздничная программа мероприятий, а все аттракционы будут работать до позднего вечера.

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