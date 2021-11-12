В подземный комплекс в Балаклаве впервые за 30 лет завели подлодку

В подземный канал музейного комплекса "Балаклава" сегодня завели подводную лодку С-49 проекта 633РВ. После установки в сухой док она станет частью музейной экспозиции.

Подлодку в музей доставили моряки Черноморского флота. Буксировка из Южной бухты Севастополя началась сегодня с 7 утра. Около 15 часов дня буксиры завели субмарину в Балаклавскую бухту. В 15:50 ее начали затягивать в подземный канал при помощи лебедки, а около 17 часов ошвартовали у причальной стенки подземного комплекса. Операция по установке лодки в сухой док музея намечена на субботу, 13 ноября.

- Объект 825 ГТС принимал на ремонт и обслуживание такие подлодки, теперь посетители музея смогут увидеть ее своими глазами. Это огромное событие для нас, - сказал директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов. - Была проведена большая подготовительная работа, чтобы завести лодку, сегодня все прошло по плану, отлично сработали специалисты.

С-49 будет установлена в сухом доке, где в советские годы ремонтировали подлодки. По словам директора, в планах проводить экскурсии и внутри субмарины, однако подготовка к ним может занять несколько лет.