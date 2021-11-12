В Севастополе изъяли нелегальную партию сигарет на 15 миллионов рублей

Немаркированные табачные изделия пытался сбыть в Севастополе 31-летний местный житель.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Севастополю.

При обысках в арендованных гаражах, в автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет на более чем 15 миллионов рублей.

По месту жительства изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.