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12.11.2021 14:23

Жители волгоградского райцентра в 2022 году получат новый водопровод

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал обновление инфраструктуры в Алексеевском районе. Так, там ведется обновление системы водоснабжения.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Водопровод, обслуживающий все население станицы Алексеевской (3,8 тысячи человек), был построен в 60-е годы прошлого века. Основной материал сооружения - асбестоцементные, чугунные и металлические трубы с уровнем износа в 80 процентов и более. В 2017 году был разработан проект реконструкции. Уже модернизированы рабочие скважины, 27 километров ветхих труб заменены на современные, установлены емкости-накопители, дополнительные очистные сооружения, реконструированы насосы и водонапорные башни, предусмотрена автоматизация и система видеонаблюдения. В следующем году к новому водоводу будут подключены дома.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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На обеспечение качественной питьевой водой жителей региона за последние семь лет инвестировано 8,7 миллиарда рублей бюджетных и внебюджетных средств.

Посетил глава области и крупнейший объект дорожного ремонта в районе. Автомагистраль "Самойловка - Шумилинская" имеет региональное значение и является транзитной для транспорта из соседних регионов. Уже приведены в порядок семь участков общей протяжённостью 58 километров. В том числе на территории Алексеевского района обновлено покрытие трассы на площади в 61 тысячу квадратных метров. Готовность объекта - 99 процентов.

- Дорога находится в тяжелом состоянии. Оно и понятно, учитывая интенсивность движения и увеличенную нагрузку, - отметил Бочаров. - Через Алексеевку идет достаточно много транзитного транспорта. Такое воздействие на полотно привело к негативным последствиям, которые нужно устранять. Поэтому нам важно сосредоточить внимание на участке "Шарашенский - Алексеевская". В течение трех лет эта дорога будет приведена в надлежащее состояние.

Помимо капремонта более 30 километров автодороги на хутор Шарашенский уже сформированы планы по приведению в порядок 29 километров трассы до хутора Рябовский, строительству первого этапа подъезда к одному из самых удаленных пунктов района - поселку Красный Октябрь и другое.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Кроме того, в Алексеевской в 2016-2021 годах построены открытый плоскостной физкультурно-спортивный комплекс, игровая площадка со специальным травмобезопасным покрытием, зона уличных тренажёров, теннисный корт и малая площадка для сдачи норм ГТО.

Идет ремонт районного ДК, построенного в 1975 году. До конца декабря здесь не только полностью приведут в порядок внешний облик и внутренние помещения здания, инженерные сети, зрительный зал, но и установят передовое световое и звуковое оборудование.

Результаты реализации проектов развития, а также задачи на предстоящий период Андрей Бочаров по итогам поездки обсудил с активом района. Так, запланированы ремонт и дооснащение санитарным транспортом и оборудованием Алексеевской ЦРБ, ремонт помещений больницы и ее структурных подразделений, строительство офиса врача общей практики в хуторе Рябовский. Средства регионального бюджета также будут направлены на решение задач обеспечения пожарной безопасности, подачи чистой питьевой воды в сельских поселениях, модернизации системы образования, благоустройства и освещения населенных пунктов.

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