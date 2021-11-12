Дистант для свердловских школьников продлят еще на неделю

Дистанционное обучение в школах и учреждениях профобразования продлят на неделю, передает сегодня оперштаб Свердловской области. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

Сообщается, что такая мера позволит укрепить сложившуюся положительную тенденцию с заболеваемостью в регионе, которая наметилась во время нерабочих дней и праздников. Санитарные врачи отмечают, что разобщение коллективов пошло на пользу.

"Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования", - пояснили в оперштабе.