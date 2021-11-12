На Ямале прошли квесты для учащихся в честь 115-летия парламентаризма

В честь 115-летия российского парламентаризма Законодательное собрание ЯНАО в тесном партнерстве с Национальной библиотекой автономного округа провело серию квестов среди учащихся школ, гимназий, колледжей. В последнем, прошедшем на днях, участвовали одиннадцатиклассники Обдорской гимназии.

Квест, как известно, приключенческая игра с исследованием мира и решением возникающих по ходу увлекательного действия задач. Понятно, игровая форма подачи материала для молодежи, вовлечения в предмет исследования куда предпочтительнее той же лекции. С учетом того что юбилей отечественного парламентаризма - это не просто дата, а мощный исторический пласт, включающий в себя время и дореволюционной России, и СССР, и государства с новым экономическим укладом, информационно насыщенный и увлекательный квест законодатели попросили разработать сотрудников Национальной библиотеки, хорошо ориентирующихся в теме. Ну а депутаты становились соведущими, экспертами, собеседниками.

- Пришлось изрядно потрудиться, чтобы связать воедино множество больших событий, произошедших с 1906-го - года выборов первой Государственной Думы, старта ее работы, - рассказывает сотрудник библиотеки Ефим Хороля. - Хорошо бы, решили мы, квестерам поучаствовать в самом первом заседании. И они это делают - интересно же оказаться в царской России, узнать, что тогда заботило народных избранников. Затем принимают на себя удары Февральской революции, проживают советскую эпоху, три десятилетия новейшей истории страны. Судя по результатам, получилось не только занимательное, но и полезное мероприятие.

Разумеется, оно не ограничивается путешествием во времени - ребята знакомятся с принципами современного парламентаризма, механизмом его работы, с ключевыми понятиями и правилами. Узнают, к примеру, чем отличается законодательная инициатива от собственно закона, какой путь проходит она до момента утверждения, какова роль граждан в процессе. Игроки получали кейсы с предложением самим разработать важный для общества законопроект. Можно и с прицелом на дальнюю перспективу, даже, помечтав, для потомков. Так, девятиклассники салехардской школы № 2 под руководством депутата Анастасии Казанцевой попытались написать закон с учетом интересов широких слоев населения, живущего в 2300 году.

- Наверняка из уроков истории вам известно понятие народного самоуправления, известно о новгородском и псковском вече, Земском соборе. Люди издавна учились слушать друг друга, договариваться. Демократия подразумевает не только свободу выражения своих мыслей, взглядов, но и ответственность за собственную страну, в том числе посредством использования такого важнейшего инструмента прямого волеизъявления, как выборы, - напутствовала подростков Анастасия Казанцева.

Важнейшие принципы законотворчества пояснил председатель Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин: "Истинный парламентаризм - это учет мнения народа и четкое исполнение его волеизъявления. Это когда законы написаны для народа, с учетом его интересов, исключают двоякое толкование, простые и доступные. Лучшие законы - это те, что подсказаны обществом". Осозние и полное принятие этих принципов необходимы сегодняшним участникам квеста, особенно если кто-то из них выберет путь профессионального политика.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

- Любознательность ребят, их активная гражданская позиция меня впечатлили. Они талантливые и целеустремленные. Я предложил на встрече: "Отчего бы вам не попробовать себя в роли молодых политиков?" - говорит депутат Максим Лазарев.

- Нет сомнений в том, что знания и умения, полученные в ходе квеста, позволили молодым людям понять суть самой продвинутой системы государственного устройства - парламентаризма. Думаю, кому-то они помогут определиться с профессиональными ориентирами, с выбором жизненного пути, - делится мнением вице-спикер Законодательного собрания Виктор Казарин.

- Мне довелось участвовать в квесте для команды первокурсников Ямальского полярного агроэкономического техникума - будущих юристов, замечу. Я рассказал им о законодательных инициативах ямальского парламента, роли представительных органов власти в обществе и государстве. Порадовал неподдельный интерес студентов к развитию демократии, - отмечает депутат Эдуард Яунгад.

Всего в нынешнем году проведено шесть таких квестов. Это далеко не единственный в регионе формат мероприятий просветительского характера, посвященный 115-летию парламентаризма, но, на взгляд ямальских законодателей, наиболее удачный с точки зрения взаимодействия с аудиторией, полученного эффекта. А потому он войдет в последующую практику депутатской деятельности.