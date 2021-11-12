На Урале обломками попавших в ДТП машин ранило женщину на остановке

В Челябинске возбуждено уголовное дело о ДТП, в котором погибла пассажирка одной из машин и получила ранение женщина на остановке (после столкновения в нее отлетели обломки кузова и колесо).

- Прокуратура Челябинска внесла требование о незамедлительном возбуждении уголовного дела, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Действия виновников происшествия квалифицированы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

Как пояснили в ГИБДД, авария произошла вчера днем на северо-востоке Челябинска. 26-летний водитель Renault при развороте на улице Чоппа не пропустил двигавшийся навстречу Mercedes. От сильного удара пассажирка Renault получила смертельные травмы. А отлетевшие в сторону остановки детали кузова и колесо иномарки ранили женщину-пешехода.

В ГИБДД отметили, что 35-летний водитель Mercedes незадолго до ДТП уже задерживался по подозрению в нетрезвой езде и отказался от прохождения медосвидетельствования. На этот раз он тоже находился за рулем с признаками опьянения. Так что не исключено, что виновниками смертельного ДТП будут признаны оба водителя.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Кстати

Сотрудники ГИБДД задержали водителя внедорожника, протаранившего маршрутку и скрывшегося с места происшествия. На виновника аварии составлен протокол об оставлении места ДТП. Суд лишил его водительских прав на один год и три месяца. Расследование аварии, в которой пострадали три пассажира маршрутки, продолжается.