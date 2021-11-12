На Урале оштрафована женщина, заразившая коллегу

Жительницу Пышмы оштрафовали на 75 тысяч за нарушение режима изоляции. С подтвержденным коронавирусом она поехала на гастроли и заразила коллегу.

Минувшим летом сотрудница пышминского Дома культуры заболела в самый неподходящий момент. Ее коллектив как раз собирался ехать на международный конкурс, который проводили на юге России.

Люди часто игнорируют недомогание, когда на кону важные дела, но в этом случае игнорировать пришлось положительный тест на COVID-19 и уведомление о соблюдении режима изоляции.

Ответственность за решение женщина разделила с руководством своего учреждения культуры: работодатель о подтвержденном диагнозе знал, но поездку одобрил. Видимо, желание победить в конкурсе оказалось сильнее страха перед вирусом.

Может, никто не узнал бы об этой ситуации, если бы коллега, которая ехала со сбежавшей пациенткой в одном купе, по возвращении не подхватила ту же инфекцию.

Далее как обычно - специалисты рассматривают каждый случай подтвержденного заболевания коронавирусом, устанавливают возможный источник заражения. Так информация о нелегальной поездке вышла наружу.

Талицкий отдел управления Роспотребнадзора провел расследование, материалы которого передал в суд. Виновными в административном нарушении признали и учреждение культуры, и женщину, прервавшую режим изоляции. Юридическому лицу назначили штраф 100 тысяч рублей, а самой нарушительнице - 75 тысяч.

На самом деле штрафы за самовольный выход из изоляции - не такая уж редкость. В другом уральском городе, Карпинске, два человека, которые время изоляции решили скоротать один на работе, другой в саду, получили штрафы по 15 тысяч рублей. Отсутствие своих пациентов дома зафиксировали сотрудники городской больницы.

Успели ли передать кому-то свой вирус карпинцы, неизвестно. Но в случае с жительницей Пышмы была установлена связь между нарушением режима изоляции и болезнью соседки по купе. Именно поэтому размер штрафа оказался значительным.

Причем, как объяснили "РГ" в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, если бы последствия для здоровья заразившейся коллеги были более серьезными, могла последовать и уголовная ответственность.

Может, никто не узнал бы об этой ситуации, если бы коллега, которая ехала со сбежавшей пациенткой в одном купе, по возвращении не подхватила ту же инфекцию

Не только медики и сотрудники Роспотребнадзора, но и соседи заболевших проявляют бдительность. В Серове именно живущие рядом люди пожаловались на ковид-больную, которая выходила во двор. И, несмотря на то, что заставила ее покинуть дом забота о животных (женщина кормила собак), ей не удалось тронуть сердца судей и избежать штрафа.

Люди, заболевшие COVID-19 или контактировавшие с больными, в соответствии с принятыми санитарными правилами должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней с даты положительного результата, последнего контакта с больным или до выздоровления.