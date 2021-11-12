В центре Екатеринбурга потушили крупный пожар

Минувшей ночью в центре Екатеринбурга на улице Ленина сгорело строящееся здание.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила спасателям в 03.22. Уже без двадцати семь утра пожар был полностью потушен, а обугленные конструкции разобраны.

"На площади 500 квадратных метров сгорела деревянная опалубка и утеплитель на кровле стилобатного этажа (это общий цоколь, который относится сразу к нескольким зданиям - прим. ред.)", - уточнили в ведомстве.

Между тем

В Нижнем Тагиле примерно в то же время пожарные боролись с огнем в жилом доме: на улице Булата Окуджавы в четыре утра загорелась квартира в десятиэтажке. На площади 34 квадратных метра пламя повредило домашние вещи, обшивку балкона в квартирах на втором и третьем этажах.

"Звенья газодымозащитной службы спасли 28 человек, в том числе - восьмерых детей. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 35 человек, в том числе - десятерых детей", - рассказали в пресс-службе регионального МЧС, уточнив, что никто не пострадал.

В 05:38 открытое горение было ликвидировано.