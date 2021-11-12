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12.11.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

Жители Златоуста продали 250 фиктивных QR-кодов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Златоусте задержаны трое местных жителей, продававших фиктивные QR-коды по цене от полутора до шести тысяч рублей. Установлено, что они внесли в информационную базу ложные сведения о вакцинации не менее 250 человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии, - рассказали в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). У подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства ведения незаконного бизнеса.

Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, речь идет о сотруднице одного из медучреждений города, которая вместе с мужем и его коллегой по работе подыскивали людей, готовых заплатить за QR-код. После чего за вознаграждение вносили данные о якобы поставленных им прививках в специализированную единую информационную систему.

За неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору задержанным грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы. В ходе расследования устанавливаются все причастные к совершению преступлений, отметили в полицейском главке.

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