В Югре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий

На две недели Югра превратится в уникальное творческое пространство. Здесь сегодня начался международный фестиваль креативных индустрий.

В программе запланировано 30 мероприятий, в работе которых примут участие международные и федеральные спикеры, предприниматели, представители власти, исследователи и творцы. Фестиваль пройдет на площадках сразу четырех больших городов округа - Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нягани.

Участники креативного форума будут делиться идеями, представят лучшие творческие проекты, расскажут, как эффективнее продвигать свои инициативы, что можно сделать, объединив усилия творческих команд, и как развивать креативные индустрии.

Так, в ходе форума пройдет фестиваль искусств "60 параллель". Это проект Сургутской филармонии, музыканты которой представят образцы высокого искусства. Показательно, что "60 параллель" признана национальным событием в федеральном проекте "Национальный календарь событий".

Кроме того, состоится заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий при международной организации "Северный форум". В ее задачи входит создание благоприятных условий, способствующих возникновению новых идей и знаний, а также устранение барьеров для развития.

В течение двух недель "сплошного креатива" Югра примет участников IV форума по территориальному маркетингу и брендингу, в котором будет занято больше 250 человек. Это маркетологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты, PR-специалисты, представители органов власти, общественности, краеведы, историки, научные сотрудники. Они обсудят сценарии развития территориальных брендов, разработку айдентики и брендбуков, практики продвижения городов и регионов.

Еще одно интересное событие форума - медиафестиваль "Вышка". На нем будут представлены пилотные серии новых сериалов, скетчей, шоу, анимации и синопсисов молодых авторов индустрии.

Отметим: Югра стала первым регионом в стране, где разработали проект закона о креативных индустриях. Причем по личному поручению главы региона. Губернатор Югры Наталья Комарова убеждена, что такой документ необходим, для того чтобы регион начал развиваться на принципиально новом, "креативном" уровне.

- Его принятие обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества югорчан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности, - отмечает глава региона.

Задача закона регулировать взаимоотношения в сфере креативной деятельности. Уже определены формы государственной поддержки таких индустрий, задачи и полномочия органов власти.

Руководство Югры осознанно решило уходить от монопрофильности в развитии региона, отлично понимая, что главный капитал во всем мире приносят прежде всего идеи - инвестиции в человека, а не запасы нефти и газа. Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира, и России отставать непозволительно.