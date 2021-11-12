В Югре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий

Новости

К зиме на водоемах Москвы заменили более 900 знаков безопасности 07:56
СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян 07:37
Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера 07:12
Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины 06:30
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году 05:50
Три пассажира микроавтобуса погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском 04:58
Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС 04:54
В Анадыре чиновник вернул 5,3 млн за недостроенную спортплощадку 04:34
В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна 04:26
Bloomberg: До 9 увеличилось число жертв давки на концерте Скотта в США 04:25
СК проверит экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском 03:57
Гинцбург: Высокий уровень антител нужен для борьбы с "дельта"-штаммом 03:48
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации от COVID-19 03:25
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 02:50
Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных о штурме Капитолия 02:34
Ученые обнаружили сближающийся с Землей новый астероид 02:20
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса 01:55
Хорватия разгромила Мальту и не дала РФ досрочно занять первое место в группе 01:14
Россия уступила Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла 11.11.2021
Украина перебросит к белорусской границе военных и полицию 11.11.2021
Польша: Turkish Airlines не будут возить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск 11.11.2021
Умер основатель и барабанщик Moody Blues Грэм Эдж 11.11.2021
Умер актер из "Случая с Полыниным" и режиссер Геннадий Чихачёв 11.11.2021
Студенты смогут проходит практику у предпринимателей 11.11.2021
Полет ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Беларуси показали на видео 11.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
12.11.2021 07:57
Рубрика: Власть

В Югре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий

Текст: Елена Панова
На две недели Югра превратится в уникальное творческое пространство. Здесь сегодня начался международный фестиваль креативных индустрий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В программе запланировано 30 мероприятий, в работе которых примут участие международные и федеральные спикеры, предприниматели, представители власти, исследователи и творцы. Фестиваль пройдет на площадках сразу четырех больших городов округа - Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нягани.

Фото: iStock
Три города Югры вошли в десятку самых "умных" в России

Участники креативного форума будут делиться идеями, представят лучшие творческие проекты, расскажут, как эффективнее продвигать свои инициативы, что можно сделать, объединив усилия творческих команд, и как развивать креативные индустрии.

Так, в ходе форума пройдет фестиваль искусств "60 параллель". Это проект Сургутской филармонии, музыканты которой представят образцы высокого искусства. Показательно, что "60 параллель" признана национальным событием в федеральном проекте "Национальный календарь событий".

Кроме того, состоится заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий при международной организации "Северный форум". В ее задачи входит создание благоприятных условий, способствующих возникновению новых идей и знаний, а также устранение барьеров для развития.

В течение двух недель "сплошного креатива" Югра примет участников IV форума по территориальному маркетингу и брендингу, в котором будет занято больше 250 человек. Это маркетологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты, PR-специалисты, представители органов власти, общественности, краеведы, историки, научные сотрудники. Они обсудят сценарии развития территориальных брендов, разработку айдентики и брендбуков, практики продвижения городов и регионов.

Еще одно интересное событие форума - медиафестиваль "Вышка". На нем будут представлены пилотные серии новых сериалов, скетчей, шоу, анимации и синопсисов молодых авторов индустрии.

Фото: iStock
В Югре наградили самых успешных молодых предпринимателей

Отметим: Югра стала первым регионом в стране, где разработали проект закона о креативных индустриях. Причем по личному поручению главы региона. Губернатор Югры Наталья Комарова убеждена, что такой документ необходим, для того чтобы регион начал развиваться на принципиально новом, "креативном" уровне.

- Его принятие обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества югорчан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности, - отмечает глава региона.

Задача закона регулировать взаимоотношения в сфере креативной деятельности. Уже определены формы государственной поддержки таких индустрий, задачи и полномочия органов власти.

Руководство Югры осознанно решило уходить от монопрофильности в развитии региона, отлично понимая, что главный капитал во всем мире приносят прежде всего идеи - инвестиции в человека, а не запасы нефти и газа. Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира, и России отставать непозволительно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах