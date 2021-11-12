В Нижнем Тагиле сбежал из колонии осужденный за убийство

ГУФСИН Свердловской области сообщил сегодня о побеге осужденного за тяжкое преступление.

Как говорится в информации ведомства, осужденный 12 ноября покинул участок колонии-поселения ИК-12, которая находится в Нижнем Тагиле. Фигурант отбывал десятилетний срок за убийство (он был осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ). Как пояснили РИА Новости в главке ведомства, суд перевел осужденного на участок колонии-поселения, расположенный в колонии строгого режима, так как у него не было взысканий.

Правоохранители сообщили приметы сбежавшего: высокого роста, почти два метра, худощавый. Имеет характерные татуировки.

Всех, кто может что-либо знать о сбежавшем, просят звонить в полицию, или в дежурную часть ГУФСИН: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44.