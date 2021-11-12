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12.11.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Выбраны лучшие менеджеры в стране

Текст: Елена Манукиян

Лучшими менеджерами в стране стали управленцы из Челябинска, Томска и Краснодара. Они определены по итогам Всероссийского чемпионата по производительности труда. В этом году в нем приняли участие 1,2 тысячи человек или 120 команд из 52 регионов. Мероприятие проводится второй год подряд.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В рамках чемпионата участники выбирали стратегию, устраивали производство, логистику, маркетинг, продажи, повышали эффективность работы персонала своего виртуального предприятия. Итоговая оценка складывалась из суммы баллов на симуляторе за 8 раундов и оценки экспертного жюри. В суперфинал вышли 9 команд, три из них - стали победителями: в номинации "Предприятия" - команда ООО "Кубань-Вино из Краснодарского края, в номинации "Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций" - РЦК Челябинской области, в номинации "Вузы" - Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Чемпионат проходил в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности", которая создана на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

"Нацпроект по производительности труда хорошо разогнался и уже охватил три тысячи российских предприятий", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников в своем обращении к командам. Он пояснил, что повышение внутренней эффективности компании - одно из условий для экономического роста в стране, потому что, если увеличиваются доходы у предприятий, то повышаются зарплаты у сотрудников и собираемость налогов в региональные бюджеты. "Чем больше таких эффективных компаний, тем крепче наша экономика в целом", - заключил министр.

По словам руководителя программы "Лидеры производительности" Екатерины Гришиной, чемпионат - это, прежде всего, площадка для обмена экспертизой и видением развития бизнеса среди руководителей из разных отраслей экономики и будущих управленцев. "Бизнес-симулятор позволяет участникам переосмыслить свои подходы к повышению эффективности предприятия, по-новому посмотреть на роль каждой функции и подразделения", - считает она.

В рамках церемонии награждения финалистов состоялось подписание соглашения о партнерстве между Центром повышения производительности ВАВТ и Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Соглашение положит начало плодотворному сотрудничеству уже на международном уровне, позволит проводить стажировки на зарубежных предприятиях и привлекать экспертов АЕБ для обмена опытом в сфере повышения производительности.

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