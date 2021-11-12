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12.11.2021 14:11
Рубрика: Культура

Киберпанк-экранизация "Преступления и наказания" вышла в России

Текст: Инга Бугулова
К 200-летию Федора Достоевского роман "Преступление и наказание" вышел в необычном экспериментальном оформлении - на обложке Соня Мармеладова мчится на байке, а Родион Раскольников размахивает фэнтезийным топором-секирой. Киберпанк, по мнению авторов идеи, должен привлечь к чтению поколение Z.

Переосмысление Достоевского в стиле киберпанк - идея проекта по популяризации чтения ЮФ и You-Tube канала, посвященного гик-культуре SNDK. Контент канала SNDK выстроен вокруг анимации, видеоигр и ностальгии.

"Киберпанк не просто отлично подходит своим тоном и визуалом самому знаменитому произведению Достоевского, он еще и является одним из самых популярных в наше время жанров. Если задача стоит адаптировать классику под реалии современной поп-культуры, то этот стиль идеально подходит", - говорит Егор Лоскутов, продюсер, сценарист, автор канала SNDK.

Кроме того, роман вышел в аудиоверсии, озвучил которую переводчик и актер озвучания Дима Сыендук - его голос знаком зрителям по знаменитому сериалу "Рик и Морти".

"До этого проекта я никогда не озвучивал аудиокниги. Это мой первый опыт, и для меня огромная честь начать с великой классики, известной во всем мире. Мне самому было очень интересно, что из этого получится. При записи я старался обособить каждого персонажа разной подачей и интонациями, представляя в голове экранизацию в духе мрачного аниме-сериала", - рассказывает Дима Сыендук.

В "Эксмо-Аст", где вышла книга, подчеркнули, что на протяжении последних трех лет самым популярным произведением Федора Достоевского остается именно "Преступление и наказание".

Фото: РИА Новости
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"На фоне юбилейных мероприятий, которые проходят по всей стране в этом году, мы рады представить проекты, обращенные к молодой аудитории. Без клише и чрезмерной назидательности, с уважением к наследию писателя они позволяют по-новому взглянуть на героев "Преступления и наказания" и донести идеи Федора Достоевского до современных тинейджеров", - отмечает куратор ЮФ Катя Кожанова.

ЮФ (youth - "молодость" - прим ред.) - всероссийская социальная инициатива, цель которой - популяризация чтения у поколения Z. Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты.

Культура Кино и ТВ Анимация Один день с Федором Михайловичем Достоевским РГ-Видео

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