"Роскино" объявило о сотрудничестве с Британским институтом кино

Компания "Роскино", чья задача - продвижение российских фильмов за рубеж, впервые проведет фестиваль современного российского кино Russian Film Festival в Великобритании. Даты проведения киносмотра - с 12 ноября по 10 декабря. Десять фильмов, специально отобранных для британской аудитории, будут доступны на VOD-платформе Британского института кино BFI Player. Онлайн-фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино. Медиапартнер - Russia Beyond.

На Russian Film Festival покажут 10 российских фильмов, произведенных за последние два года. Акцент был сделан на авторское и фестивальное кино. Смотреть киноленты можно будет бесплатно, на языке оригинала с субтитрами на английском. В целом на платформе BFI Player собрана классика британского и мирового кинематографа, а также представлены современные авторские картины. Russian Film Festival дополнит на сервисе другие международные коллекции - на BFI Player выложено китайское, индийское и французское кино.

Программа RFF в Великобритании была составлена совместно с отборщиками Британского института кино. При отборе учитывались запросы пользователей сервиса. Например, российская балетная драма "Большой", была включена в программу, поскольку трансляции российских балетных постановок популярны в британском кинотеатральном прокате.

Вот список картин, который сможет посмотреть британская аудитория в рамках RFF:

"Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (трагикомедия, 2021)

"Маша" Анастасии Пальчиковой (криминальная драма, 2020)

"Скажи ей" Александра Молочникова (драма, 2020)

"Совесть" Алексея Козлова (драма, 2021)

"Блокадный дневник" Андрея Зайцева (военная драма, 2020)

"Большой" Валерия Тодоровского (драма, 2017)

"Доктор Лиза" Оксаны Карас (драма, биография, 2020)

"Юморист" Михаила Идова (комедийная драма, 2019)

"История одного назначения" Авдотьи Смирновой (историческая драма, 2018)

"Станиславский. Жажда жизни" Юлии Бобковой (документальный, 2020)

Любопытно, что в этом же месяце (с 28 ноября по 5 декабря) в Британии в офлайн-формате проходит Шестая ежегодная Неделя российского кино Russian Film Week. В рамках Недели вручается престижная премия "Золотой Единорог" - "РГ" напишет об этом отдельно. Но вот список фильмов, которые покажут в рамках этой Недели (также представлены работы отечественных кинематографистов последних двух лет, исключение - картина Андрея Кончаловского "Грех", которая вышла в 2019 году): "Петровы в гриппе", "Капитан Волконогов бежал", "Спутник", "Клятва", "Портрет незнакомца","Пальмира", "Пальма", "Общага", "Джетлаг", "Маленький воин", "Хандра", "Нос, или заговор не таких", "Северный ветер", "Трое", "Тыгын Дархан", "Батя", "Девятаев", "Иваны, помнящие родство", "Земля Эльзы", "Доктор Лиза", "Амурская Голгофа", "Нерка. Рыба красная". Как мы видим, совпадает одна "Доктор Лиза". А так британцы в одном месяце увидят весь спектр российского кино в разных форматах.

Роскино в своем релизе, присланном в "РГ", отмечает, что "Великобритания сегодня - важный рынок для российской киноиндустрии. Потенциал российского контента разных форматов и жанров подтверждается и участием отечественных фильмов в крупных британских фестивалях - например, в этом году на Raindance Film Festival были представлены художественный фильм Юлдус Бахтиозиной "Дочь рыбака" и документальный фильм Юлии Серьгиной "Амурская Голгофа"".

Russian Film Festival, по мнению Роскино, позволит изучить предпочтения британской аудитории для дальнейшей работы российских производителей контента с этим рынком.

А Стюарт Браун, руководитель отдела программ и закупок BFI, рассказывает о том, что ранее в программу платформы уже включали в программу французские, польские и африканские фильмы в аналогичном фестивальном формате "Наша цель с BFI Player - создать самое лучшее предложение по подписке на фильмы с нашей библиотекой современных, культовых и классических фильмов, дополненных новыми коллекциями работ...", - говорит Браун.