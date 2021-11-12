"Роснефть" обходит западных мейджоров по объемам добычи и чистой прибыли

Цыплят по осени считают и конец нынешней осени - как раз очень хорошее время, чтобы подвести итоги и сделать выводы из того хаоса на энергетических рынках, который мы наблюдали в последние месяцы. А выводы эти простые и, увы, неутешительные. Европа, как это часто бывает, "за что боролись, на то и напоролись". Агрессивная политика по внедрению зеленых источников энергии в Европе и наращивание поставок угля со стороны КНР сделали свое дело.

Несмотря на повышение цен на углеводороды сложно ждать коренного изменения ситуации. Ибо рыночная конъюнктура улучшается, а "зеленая узда" остается. Сегодня ведущие энергокомпании мира оказываются в тисках регуляторных ограничений со стороны отдельных государств и под мощнейшим психологически натиском сторонников тотального энергоперехода. Президент США Джо Байден, вдохновленный "зелеными идеями", сразу после прихода в Белый дом заявляет о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL и запрещает выдачу новых лицензий на бурение и добычу на землях и водах, находящихся в федеральной собственности. А нынешней осенью обвиняет ОПЕК в провоцировании дефицита сырья, призывает картель нарастить добычу и грозит ввести ограничения на экспорт американской нефти в связи с энергокризисом в стране и подорожанием автомобильного топлива. А не вы ли и ваши сторонники сотворили этот кризис, господин президент?

В свою очередь, крупнейшие западные финансовые институты под давлением "зеленой общественности" отказываются от инвестирования в нефтегазовые проекты. В ходе конференции по изменению климата в Глазго около 20 стран приняли обязательство к концу следующего года прекратить финансирование зарубежных проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, вместо этого направив средства на развитие так называемой чистой энергетики. Одного энергетического кризиса оказалась мало и публика требует повторить на бис?

На фоне этого зеленого безумия вся надежда на те страны и компании, которые не спешат примерить на себя "зеленую узду". И итоги осени показывают, что такие разумные силы есть. Пока международные мейджоры под внешним давлением пытаются выглядеть "ультразелеными", урезают свои вложения в разведку и добычу углеводородов, заявляют о проектах в области ВИЭ - свои позиции укрепляют национальные нефтегазовые компании. В частности, по итогам третьего квартала и за девять месяцев 2021 года компания "Роснефть" опередила крупнейшие международные нефтегазовые корпорации по добыче углеводородов. Так, в третьем квартале она добыла 468,2 млн баррелей нефтяного эквивалента против 337 млн барр. н.э. у ExxonMobil и 306 млн барр. у BP. Да и китайская PetroChina с ее 390 млн барр. н.э. осталась позади.

Среднесуточная добыча углеводородов у "Роснефти" достигла 5,09 млн барр. н.э.

Прекрасные производственные показатели ведут и к укреплению финансового состояния компании. В частности, выручка "Роснефти" за девять месяцев выросла почти на 47% в рублях (до 6,224 трлн) и 37,2% в долларах ($85,9 млрд). Чистая прибыль по итогам девяти месяцев достигла 696 млрд рублей и оказалась на 6% выше ожиданий аналитиков. При этом ее объем оказался больше, чем у таких мейджоров, как BP, Shell, Equinor, PetroChina. Да и динамика роста данного показателя - одна из самых высоких в отрасли в отчетном периоде.

Соответственно, увеличение свободного денежного потока позволяет направлять средства на реализацию новых проектов - чего западные мейджоры не могут себе позволить ни по политическим (точнее псевдо-экологическим), ни по экономическим мотивам. Капитальные затраты "Роснефти" за девять месяцев составили 689 млрд рублей ($9,3 млрд), что на 21,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост в основном был обусловлен освоением новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках проекта "Восток Ойл". Ресурсная база проекта превышает 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Капзатраты на его реализацию за девять месяцев выросли в 3,5 раза - до 157 млрд рублей.

Именно "Восток ойл" - это тот "защитный механизм", который может помочь Европе, да и всему миру, предотвратить новые энергетические кризисы. Пока западные страны и компании соревнуются, кто лучше плюнет в традиционную энергетику, Россия в лице ее ведущей нефтегазовой компании предлагает реальный способ обеспечения энергетической безопасности мира при практически нулевых экологических рисках. Благодаря использованию передовых природоохранных технологий на всех этапах - от бурения скважин до транспортировки сырья по трубопроводам и в танкерах - "углеродный след" у "Восток ойла" будет на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

Еще один важный результат "Роснефти" - рост добычи газа за девять месяцев текущего года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,76 млрд м3. Этого удалось добиться в основном благодаря наращиванию производства в рамках проекта "Роспан". Сегодня, когда Европа столкнулась с серьезным дефицитом газа и с огромной тревогой вступает в период зимних холодов, российская компания демонстрирует прекрасные показатели по добыче "голубого топлива". Дело за малым - обеспечить доставку этих объемов на европейский рынок. И очень важно, что Минэнерго поддержало идею допуска газа "Роснефти" к магистральным экспортным газопроводам.

Таким образом, отсутствие "зеленой узды", разумная производственная стратегия и эффективная политика инвестирования не только приводят к улучшению показателей самой "Роснефти", но и дают надежды на то, что миру будет на кого положиться, когда он очнется от "зеленого морока". Энергопереход, конечно, неизбежен, но он должен осуществляться крайне взвешенно, без ненужных потрясений. Задушив нефтегазовый комплекс, чтобы расчистить место для "новой энергетики", адепты "зеленого будущего" лишь ввергнут мир в абсолютный энергетический хаос. И хорошо, что остаются силы, которые не позволяют это сделать.