Росреестр отказывается от бумажных документов

Законопроект об отказе от бумажных документов при регистрации недвижимости разработал Росреестр. Подлинность бумажных экземпляров, как предполагается, будет проверять работник МФЦ. После сканирования документа и подтверждения электронной копии своей электронной подписью оригиналы документов вернут заявителю. Документы будут направляться в Росреестр уже в электронном виде по защищенным цифровым каналам.

Принимая бумаги для создания копии, работник МФЦ должен будет удостоверить личность клиента и визуально, без использования технических средств определить, что перед ним оригиналы, а не копии документов, что в них нет надписей карандашом, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений и повреждений, которые не позволяют прочитать текст и однозначно толковать их содержание. На бумажных документах будет ставиться отметка о создании их электронных образов. Электронные образы документов будут иметь ту же юридическую силу, что и их бумажные оригиналы.

До сих пор процедура кадастрового учета или регистрации прав приостанавливалась, если представленные документы оказывались не подлинными. Теперь же уточняется, что информация о подложных документах должна быть установлена судом или правоохранительными органами. Работники МФЦ будут нести ответственность за соответствие электронных копий оригиналам документа, но не за то, что заявитель предоставил фальсифицированные бумаги.

Сейчас, отмечают в Росреестре, между ведомством и МФЦ идет значительный бумажный документооборот. Подлинники документов, которые клиент сдает в МФЦ, везут специалистам Росреестра. Те проверяют их и затем отправляют обратно в МФЦ, где документы возвращают заявителю. Это удлиняет сроки оказания услуг. Особенно в регионах с большими расстояниями между населенными пунктами и плохой транспортной доступностью отдельных районов. Например, в Красноярском крае или Якутии.

Переход на безбумажный документооборот позволит сократить финансовые издержки регионов на доставку документов, существенно снизить сроки предоставления услуги, повысить уровень удовлетворенности граждан, сообщают разработчики законопроекта. Отмечается, что дополнительных средств из бюджета так называемый проект "стоп-бумага" не потребует. По данным Минэкономразвития, переход на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром сократит издержки регионов на доставку документов более чем на 500 млн рублей в год.

До апреля нынешнего года Росреестр вел так называемые Реестровые дела в бумажном виде, они хранились в архивах. Как рассказывал в интервью "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский в начале нынешнего года, архивы Росреестра занимают площадь, равную примерно полусотне футбольных полей, и только половина этих документов на тот момент была оцифрована. Прием бумажных документов ежегодно увеличивал площадь архивов на три футбольных поля, каждый год прибавлялось по 11 млн дел.

С апреля Росреестр перешел на хранение документов в электронном виде, однако бумажные оригиналы по-прежнему перевозят между МФЦ и Росреестром и обратно. К 2024 году Росреестр планирует кардинально снизить объем бумажного документооборота при предоставлении услуг и перевести все архивы ведомства в электронный вид.