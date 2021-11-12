Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси

В пятницу Минобороны России сообщило о внезапной проверке боеготовности Воздушно-десантных войск.

В ведомстве отметили, что в рамках этой проверки подразделение российских ВДВ выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь. Затем наши "голубые береты" примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, что после десантирования парашютным способом и отработки вместе с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.