Ростех объявил о начале работы над созданием водородного авиадвигателя. Специалисты уже приступили к опытно-конструкторским изысканиям. Об этом рассказала глава госкорпорации Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

По словам Чемезова, создать самолет на таком двигателе вполне реально.

"Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь - с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления", - пояснил глава Ростеха.

Сергей Чемезов отметил, что российский компании уже ведут разработки в области электрификации воздушных судов и по ряду агрегатов уже есть хороший технический задел.

"Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. Мы видим в этом направлении большой потенциал", - отметил Чемезов.

Сейчас специалисты рассматривают две основные технологии при разработке водородного авиадвигателя: с непосредственным сжиганием водорода в модифицированных турбинах и с электрохимическим преобразованием топлива в электричество.