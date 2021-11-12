Новости

Россия и США встретятся для обсуждения климата на уровне профильных ведомств 09:31
СМИ: Армия Украины испытывает нехватку личного состава 09:14
Самолет МС с двигателями ПД-14 впервые покажут иностранцам в полете 09:11
В ПФР дали совет, как избежать проблем с назначением пенсии 09:10
В ОАК рассказали о новых тактических приемах для Су-75 Checkmate 09:04
Ростех объявил о начале работы над созданием водородного авиадвигателя 08:57
Forbes: Западу следует просить Россию о спасении 08:36
В Минэнерго объяснили, почему в России дорожает дизель 08:13
К зиме на водоемах Москвы заменили более 900 знаков безопасности 07:56
СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян 07:37
Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера 07:12
Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины 06:30
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году 05:50
Под Красноярском три пассажира микроавтобуса погибли в ДТП с грузовиком 04:58
Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС 04:54
В Анадыре чиновник вернул 5,3 млн рублей за недостроенную спортплощадку 04:34
В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна 04:26
Bloomberg: До 9 увеличилось число жертв давки на концерте Скотта в США 04:25
СК проверит экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском 03:57
Гинцбург: Высокий уровень антител нужен для борьбы с "дельта"-штаммом 03:48
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации от COVID-19 03:25
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 02:50
Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных о штурме Капитолия 02:34
Ученые обнаружили сближающийся с Землей новый астероид 02:20
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
12.11.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Ростех объявил о начале работы над созданием водородного авиадвигателя

Текст: Алексей Рыбин

Ростех объявил о начале работы над созданием водородного авиадвигателя. Специалисты уже приступили к опытно-конструкторским изысканиям. Об этом рассказала глава госкорпорации Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

Фото: ФПИ
Авиадвигатель на сверхпроводниках уже проходит испытания на самолете

По словам Чемезова, создать самолет на таком двигателе вполне реально.

"Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь - с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления", - пояснил глава Ростеха.

Сергей Чемезов отметил, что российский компании уже ведут разработки в области электрификации воздушных судов и по ряду агрегатов уже есть хороший технический задел.

"Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. Мы видим в этом направлении большой потенциал", - отметил Чемезов.

Сейчас специалисты рассматривают две основные технологии при разработке водородного авиадвигателя: с непосредственным сжиганием водорода в модифицированных турбинах и с электрохимическим преобразованием топлива в электричество.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех

Главное сегодня

СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью