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12.11.2021 14:29
Рубрика: Экономика

Ростуризм исключил из реестра туроператоров "Музенидис Трэвел"

Текст: Анастасия Селиванова
Туроператор "Музенидис Трэвел" сегодня исключен из единого реестра туроператоров. Об этом сообщил "Вестник АТОР" и подтвердил Ростуризм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Напомню, что по нашей информации около 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 млн евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний".

Фото: Сергей Новиков/ РГ
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На данный момент в реестре числится пять юрлиц компании - "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону", застрахованные на 10 миллионов рублей каждая, а также "Музенидис Трэвел" со страховкой на 50 миллионов рублей и "Музенидис Интур" - на 500 тысяч рублей. Объем фонда персональной ответственности компании при "Турпомощи" составляет 13,5 миллиона рублей.

Исключение туроператора из реестра позволит туристам обратиться в страховую компанию и "Турпомощь" для получения выплат. "При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача - сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены", - уточнила Догузова.

Ранее 12 ноября туроператор объявил о неспособности выполнять свои обязательства. Он специализируется на турах в Грецию, их доля в продажах компании составляла 90%, также оператор продавал туры в Грузию, Армению, Италию, Кипр, Азербайджан, ОАЭ и на Мальдивы. Ежегодно клиентская база достигала 500 тысяч человек.

По оценкам АТОР, проблемы у туроператора возникли после смерти владельца холдинга в прошлом году - Бориса Музенидиса. Его наследники не смогли быстро вернуть работу компании в привычное русло, и на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ ситуация осложнилась. Российское подразделение "Музенидис" уже готовит иск к головной компании для возмещения ущерба туристам.

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