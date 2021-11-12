Садовничий: Тяга к знаниям стала движущей силой развития страны

"Уже через три-четыре года после превращения России в империю в ней появился первый университет в Москве. Спустя еще несколько десятилетий были открыты университеты в Казани, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове и других городах. Новые университеты появлялись вплоть до начала 20 века и дальше, развивалось профессиональное высшее образование. Это стало возможным благодаря тому, что с самого начала Российской империи образование осознавалось как дело государственной важности, - подчеркнул ректор.
После победы в Северной войне Россия заявила себя как равного игрока на политическом поле Европы. "Для обеспечения поддержания интересов страны на международном уровне требовалось все больше образованных людей, конкретных специалистов в конкретных областях науки и практической деятельности, - напомнил Виктор Садовничий. - Таким образом, Российская империя одновременно была и заказчиком подготовки профессиональных кадров и организатором системы их производства. И в результате нам удалось в исторически короткие сроки пройти путь, на который страны Запада тратили несопоставимо большее время".