Сбер решил продать долю в компании, контролирующей VK

Сбер объявил о продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующий акций Mail.Ru Group Limited (VK). Обязывающая документация уже подписана, сумма сделки - 12,8 млрд рублей.

Закрытие сделки планируется в четвертом квартале этого года после получения необходимых согласований, следует из пресс-релиза Сбера. Как уточнили в Газпромбанке, речь идет о согласии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совершение сделки.

Осенью 2019 года Сбер договорился о покупке 35% "МФ Технологии" (занимается проектами в цифровой экономике) у Газпромбанка и 1% акций - у "Ростеха" на сумму 11,3 млрд рублей, в итоге Сбер получил место в совете директоров Mail.ru Group. Позднее компании создали совместное предприятие, которое вызвало споры в части управления. При этом, по заверениям главы Сбера Германа Грефа, отношения с Mail.ru Group у компании остались хорошими.