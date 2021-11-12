Шойгу: РФ и Франции надо определить шаги по деэскалации обстановки в Европе

России и Франции необходимо совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое прошло в пятницу в Париже в формате "2+2".

Он заявил, что ожидает откровенного разговора с французскими коллегами. "Рассчитываем, что нам удастся поговорить откровенно, принять соответствующие решения и поставить задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств России и Франции", - сказал министр.

По его оценке, ситуация в мире сегодня достаточно сложная. "Поэтому есть необходимость обменяться мнениями по вопросам международной безопасности, обсудить региональную проблематику", - подчеркнул Шойгу. Он поблагодарил французских партнеров за гостеприимство и инициативу провести эту встречу.