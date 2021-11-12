Си Цзиньпин получил титул "кормчего", как Мао Цзэдун

Председатель КНР Си Цзиньпин получил титул "кормчего". Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

По его данным, руководство Коммунистической партии Китая приняло новую резолюцию. В ней отмечаются достижения, которых добилась партия за последние годы, в том числе и под руководством действующего председателя. В этой связи было принято решение именовать Си Цзиньпина "кормчим китайского возрождения".

Агентство напоминает, что ранее подобный титул носил только Мао Цзэдун, который является основателем КНР.