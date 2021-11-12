СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу

Нескольким мигрантам удалось перейти границу Беларуси и Польши и попасть на польскую территорию. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь.

"Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в канале Telegram.

Отмечается, что мигрантам, численность которых составляет несколько десятков, удалось повредить ограждение из колючей проволоки и попасть в Польшу.

Примерно 2 тысячи беженцев, в основном курдов, находятся в настоящее время на границе между Беларусью и Польшей.