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12.11.2021 13:31
Рубрика: Общество

Сохраним планету вместе! Береги природу

Фото: Пресс-служба международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" Фото: Пресс-служба международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Фото: Пресс-служба международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"

Известные герои мультфильмов - Крокодил Гена, Чебурашка, Винни Пух, Маугли и многие другие расскажут о правилах экологичного поведения детям и подросткам с помощью обучающих баннеров, которые разместят в парках столицы, в поддержку международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого".

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования учредила премию весной этого года. Принять участие в ней могли дети и подростки от 7 до 16 лет со всего мира. Предлагалось представить креативные работы по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире". Из более 6 тысяч заявок был сформирован шорт-лист из 650 работ.

Уже сейчас двусторонние баннеры "Сохраним планету вместе! Береги природу" с героями "Союзмультфильма" размещены на главном входе в парк "Красная Пресня". Так, Маугли рассказывает о правилах поведения с огнем, герои лент "Приключения Пети и Волка" и "Возвращение блудного попугая" - о раздельном сборе мусора, Крокодил Гена, Чебурашка, герои "Винни-Пуха" призывают беречь живую природу, герои "Оранжевой коровы" и Ежик в тумане просят сохранить лес, а Львенок и Черепаха - реки и водоемы. О разумном энергопотреблении, правилах парковки и участии в субботниках напоминают Волк из "Ну, погоди!", персонажи "Бременских музыкантов" и Кот Матроскин из "Простоквашино".

Помимо этого, в отдельном павильоне парка запланированы мастер-классы по сборке скворечников и кормушек для птиц, а уже весной 2022 года в формате челленджа здесь пройдет городской субботник.

Справка

Акцию проводит киностудия "Союзмультфильм" в поддержку международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" Росприроднадзора. "Российская газета" - информационный партнер премии.

Общество Экология

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