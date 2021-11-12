Состоялся выход переиздания культовых старых игр

Состоялся релиз переиздания сразу двух культовых серий компьютерных игр - сборника Grand Theft Auto, куда вошли обновленные части таких игр, как GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas от компании Rockstar Games и The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda, принадлежащей Microsoft. В первом случае сборник стоит 4279 рублей на ПК, 4639 рублей на консолях Sony и 59,99 долларов у Microsoft. Skyrim же будет продаваться по цене 799 рублей для ПК, 3399 рублей на PlayStation и 49,99 долларов на Xbox.

И в том, и в другом случае новыми игры назвать никак нельзя: по сути, разработчики только обновили графику под современные ПК и консоли - например, входящая в сборник GTA III впервые вышла в далеком 2001 году, а Skyrim появилась в 2011 году. Стоит отметить, что таким приемом разработчики игр пользуются не в первый раз - только в этом году можно вспомнить выход переиздания Mass Effect, Age of Empires и Diablo 2. Опрошенные "РГ" эксперты считают, что разработчики издают старые игры в связи с кризисом идей на рынке видеоигр и попыткой заработать на ностальгии геймеров.

"Выход обновленных версий старых игр является попыткой заработать на ностальгии геймеров и связан с кризисом идей на рынке видеоигр, - отмечает Денис Русаков, YouTube-блогер и создатель канала Denis Major. - Кроме того, это холодный расчет: не многие задумываются, что разработка игр - очень комплексный процесс, и, помимо чисто технических задач вроде рисования текстур, создания 3Д-моделей, анимации, музыки и звуковых эффектов, не менее важны (а, на самом деле, даже более важны) задачи творческие: создание концепции геймплея, уровней, написание сценария. Даже если старую игру выпускают заново, делая ее "с нуля" (ремейк), это все равно экономит множество времени и позволяет не "изобретать велосипед", если в основе лежит уже хорошо зарекомендовавшая себя игра".

По мнению специалиста, разработка таких игр позволяет студиям сэкономить время и рабочие ресурсы - такие проекты часто отдают на аутсорс другим студиям.

Игры - это большой международный рынок, объем которого уже давно обогнал многие развлекательные индустрии, продолжает Роман Епишин, CMO компании MY.GAMES Cloud. "Как известно, любой бизнес стремится повышать прибыль и снижать риски. Переиздание Skyrim и GTA - это история как раз об этом. Эти две игры уже доказали свою коммерческую успешность, поэтому риск при их переиздании минимален. При этом оригинальные версии вышли в начале 2010-х (Skyrim) и в начале 2000-х (GTA). Получается, что с момента их запуска прошла целая эпоха, аудитория значительно обновилась, издателю снова есть кому их показывать. На мой взгляд, идей для интересных игр можно придумать еще много, но выбирая между рискованным новым и проверенным старым - выбор становится очевиден. Не говоря уже о том, что затраты на переиздание игры ощутимо ниже, чем на разработку чего-то абсолютно нового".

Российский рынок видеоигр в 2021 году вырастет на 1% и составит 165,6 млрд рублей, сообщается в исследовании MY.GAMES. Самой популярной платформой среди россиян остается ПК, на втором месте идут мобильные игры, а на третьем - консольные игры.