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Рубрика: Культура

Создается реестр военных мемориалов ЕС

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Задачу - создать реестр всех мемориалов стран антигитлеровской коалиции и доказать, что партизан, военнопленных разных стран и мирных советских граждан в годы оккупации СССР погибло не меньше, чем военных, - ставит Ассамблея народов Евразии.

- Мы создаем реестр мемориалов стран Европы и архив геноцида на оккупированных фашистами землях, вместе они исключат альтернативные толкования Второй мировой, - говорит профессор Казахского университета имени аль-Фараби Лайла Ахметова (Казахстан). - Увы, раздаются голоса о том, что фашизм умер или был направлен против коммунистов. Эта неправда открывает условия для пересмотра итогов Второй мировой войны. Одна из наших целей - выработать язык, которым надо говорить о движении Сопротивления и трагедии мирного населения. Мы говорим языком документов, так, чтобы люди делали выводы.

Как записаться на форум охраны памятников культуры

Другой "язык" - сбережия памятников Второй мировой войны. По данным ассамблеи, 7000 памятников в Болгарии, свыше 6500 - в Словении, около 15000 - в Сербии, Румынии и в других странах требуют реставрации и восстановления. Этим и занимается Ассамблея народов Евразии вместе с единомышленниками этих стран, запустив международный проект "Бессмертная память: памятники и мемориалы".

Культура Арт Музеи и памятники

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