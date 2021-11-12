Специалисты заявили об опасности рекламы в Telegram

Объявления появляются произвольным образом, зависящим только от неочевидного пользователю рекламного механизма. Администраторам крупных каналов (от 1000 пользователей) приходится предупреждать своих подписчиков о том, что они не имеют никакого отношения к продвигаемым продуктам, говорят эксперты.

Уже сейчас видно, что реклама появляется отнюдь не "тематически" и "нативно", как было обещано. Пользователи самых разных каналов, от футбола до дизайна, теперь вынуждены смотреть на рекламу криптовалют, инвестиций в трейдинг и другое информационное "цыганство". Такие каналы, обещающие легкое обогащение, в том числе за счет умения использовать сложные финансовые инструменты, не только сами по себе весьма сомнительны, но и могут содержать откровенно вредоносные ссылки на мошеннические сайты.

"Мы призываем пользователей с осторожностью относиться к рекламным объявлениям в Telegram. На текущем этапе, пока еще отсутствует четкая премодерация рекламодателей, лучше вообще не кликать по таким объявлениям", - рассказывает Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.