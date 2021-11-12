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Специалисты заявили об опасности рекламы в Telegram

Текст:   Иван Черноусов
12.11.2021,  
08:00
С 7 ноября этого года в мессенджере Telegram появились официальные рекламные объявления. Выглядят они точно также, как обычные посты в Telegram-каналах, что таит главную опасность, считают специалисты Роскачества.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Объявления появляются произвольным образом, зависящим только от неочевидного пользователю рекламного механизма. Администраторам крупных каналов (от 1000 пользователей) приходится предупреждать своих подписчиков о том, что они не имеют никакого отношения к продвигаемым продуктам, говорят эксперты.

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Уже сейчас видно, что реклама появляется отнюдь не "тематически" и "нативно", как было обещано. Пользователи самых разных каналов, от футбола до дизайна, теперь вынуждены смотреть на рекламу криптовалют, инвестиций в трейдинг и другое информационное "цыганство". Такие каналы, обещающие легкое обогащение, в том числе за счет умения использовать сложные финансовые инструменты, не только сами по себе весьма сомнительны, но и могут содержать откровенно вредоносные ссылки на мошеннические сайты.

"Мы призываем пользователей с осторожностью относиться к рекламным объявлениям в Telegram. На текущем этапе, пока еще отсутствует четкая премодерация рекламодателей, лучше вообще не кликать по таким объявлениям", - рассказывает Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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