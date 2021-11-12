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12.11.2021 03:26
Рубрика: Культура

Театр им. Вахтангова свое столетие отпразднует в необычном формате

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Столичный выпуск № 257(8608)
В субботу, 13 ноября, Театр им. Евгения Вахтангова свое столетие отпразднует в необычном формате. В вековой юбилей там объявят День тишины, пригласят абсолютно всех желающих - с полудня попасть можно будет здесь даже в "святая святых" - кабинеты художественного руководителя Вахтанговского Римаса Туминаса и директора театра Кирилла Крока.
Свой юбилей театр отмечает масштабной премьерой спектакля "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса. Фото: РИА Новости Свой юбилей театр отмечает масштабной премьерой спектакля "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса. Фото: РИА Новости
Свой юбилей театр отмечает масштабной премьерой спектакля "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса. Фото: РИА Новости

И это правда: никаких ВИП-списков, сложносочиненных схем рассадки и головной боли, как вместить всю театральную Москву в один зал в один вечер. Билет для посещения не нужен. Только QR-код обязателен. Встречать своих гостей в фойе будет вся труппа.

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля Ф.М. Достоевского
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"День памяти. День истории театра. День тишины... В Театре Вахтангова будет гореть свет, мы распахнем двери, откроем коробку исторической сцены, - обещает Римас Туминас. - Будем слушать голоса ушедших. Они будут раздаваться будто с записей на подпорченной пленке, как из того мира, с потрескиванием. Многих мы даже не узнаем"...

- Это приводит в невероятно трепетное состояние, - поясняет пресс-атташе театра Елена Кузьмина. - Будут звучать голоса тех, кто составлял славу Вахтанговского - от Мансуровой и Абрикосова до Юрия Васильевича Яковлева и Василия Семеновича Ланового, от основания театра до наших дней. Все читают поэзию... Вспомним имена всех, кто служил нашему театру. И сцену мы отдаем тем, кто в течение века хранил, передавал и приумножал вахтанговские традиции и славу театра. Голоса ушедших актеров будут доноситься не из динамиков, а будто из глубины сцены, из "сердца" театра. Зрительный зал окутает дымка приглушенного света. Можно будет посидеть, послушать, кого-то вспомнить, погрустить, а может быть, и улыбнуться... Кульминация будет вечером, в конце, но все секреты сейчас не будем выдавать.

В фойе - инсталляции, экспозиции. И актеры, которые будут общаться со зрителями без официальных церемоний. При праздничном (на случай любой погоды) входе в театр - красная дорожка, фондю, шампанское внизу в ротонде... Внутри здания - парадно-необычные прогулки по театру. Зрители попадут и в зал Рубена и Евгения Симоновых, и в музей "Пристани" - легендарного спектакля Римаса Туминаса, объединившего все поколения вахтанговцев и собравшего более 150 тысяч зрителей. К двадцатому ноября - дню рождения Михаила Александровича Ульянова - откроется еще и новый выставочный зал.

Сцену отдадут тем, кто в течение века хранил, передавал и приумножал вахтанговские традиции и славу

- На третьем этаже у нас был просто экспозиционный зал, потом он превратился в зал Щукина, а теперь он разделен на две части - Бориса Васильевича Щукина и Михаила Александровича Ульянова, - рассказывает Елена Кузьмина. - Часть домашнего кабинета Михаила Александровича теперь находится в театре. Там очень много личных вещей - его оружие, его награды, письменный стол, бюро, письма... Новый экспозал, разумеется, также откроем для гостей 13 ноября...

Римас Туминас возглавляет Вахтанговский театр с 2007 года. Спектакль "Пристань", который он поставил к 90-летию Вахтанговского театра, стал в 2011 году рубежом, переломным моментом и в биографии литовского режиссера, когда его жизнь окончательно и бесповоротно поделилась на две страны и два театральных мира. Он стал и грандиозным примером для сообщества в сегодняшний период театральной смуты и театральных войн за пределами Арбата - как одно настоящее художественное явление может снять все разногласия, закрыть все неудобные вопросы и объединить все стороны конфронтаций.

Фото: Елена Лапина
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Директор театра Кирилл Крок рассказывал: "На этой сцене блистали те, чье мастерство и виртуозное лицедейство стало легендой. Юлия Борисова в "Визите дамы" Дюрренматта, Людмила Максакова в "Игроке" Достоевского, Владимир Этуш в "Цене" Миллера, Юрий Яковлев в "Темных аллеях" Бунина, Василий Лановой с поэзией Пушкина, Вячеслав Шалевич в "Жизни Галилея" Брехта, Галина Коновалова в бунинском "Благосклонном участии", Ирина Купченко и Евгений Князев в "Филумене Мартурано" де Филиппо... У каждого была своя тема, свой герой, своя исповедь. Произошло чудо - объединились все поколения, они вновь стали семьей, а театр - домом...

Сегодня тот грандиозный спектакль стал уже частью истории русского театра. А главным художественным подарком к столетнему юбилею Вахтанговского театра стала премьера "Войны и мира" - новый масштабный спектакль Римаса Туминаса, в котором вновь играют артисты всех поколений. И вновь звучит мелодия судьбы Туминаса. Театру всегда интересен слом истории и переход эпох. И можно нарушать идеальные представление о том, "как надо" - не бояться этого...

P.S.

Официальная история Театра Вахтангова началась 13 ноября 1921 года - в день премьеры спектакля Евгения Вахтангова "Чудо святого Антония" в здании на Арбате, 26. В 1922 году вахтанговцы сыграли премьеру "Принцессы Турандот", ставшей визитной карточкой театра на долгие годы.

Сегодня Театр Вахтангова играет спектакли на шести площадках в центре Москвы. В репертуаре - комедии и трагедии, детские спектакли и поэтические вечера, классические драматические спектакли и современные пьесы, оперетты и танцевальные шоу. В труппе - актеры, чьи имена - залог сегодняшнего успеха вахтанговцев.

Культура Театр Драматический театр Театр с Ириной Корнеевой

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