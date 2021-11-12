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12.11.2021 17:19
Рубрика: Общество

Умер академик Евгений Иванович Чазов

Текст: Ирина Краснопольская
Умер Евгений Иванович Чазов. Да, солидный возраст - за 90. Но это никак не снимает боль величайшей утраты. И уверена, не только у меня, которой выпало счастье не однажды общаться с этим великим человеком, великим врачом, великим организатором здравоохранения.

Мне всегда было лестно, что мы земляки, оба из Нижнего Новгорода, но главное потому, что Евгений Иванович независимо от того, какую высокую должность он занимал в тот или иной момент, никогда не отказывался от встречи, от беседы о самых актуальных проблемах нашей службы здоровья. Он долгое время возглавлял так называемую Кремлевку - 4-е Главное управление Минздрава. И это управление стало образцом организации медицинской помощи в стране.

Евгений Иванович - образец высокой интеллигентности во всем и всегда. Его вклад в советскую и российскую кардиологию настолько высок, что не утрачивает своей актуальности.

Да, он был строгим начальником и при этом не только уважаемым - потому что начальник и начальника надо уважать, а потому что был любим, был мудрым отзывчивым другом.

Евгений Иванович, пусть земля вам будет пухом, вы прожили блистательную и очень красивую жизнь.

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