Умер академик Евгений Иванович Чазов

Мне всегда было лестно, что мы земляки, оба из Нижнего Новгорода, но главное потому, что Евгений Иванович независимо от того, какую высокую должность он занимал в тот или иной момент, никогда не отказывался от встречи, от беседы о самых актуальных проблемах нашей службы здоровья. Он долгое время возглавлял так называемую Кремлевку - 4-е Главное управление Минздрава. И это управление стало образцом организации медицинской помощи в стране.
Евгений Иванович - образец высокой интеллигентности во всем и всегда. Его вклад в советскую и российскую кардиологию настолько высок, что не утрачивает своей актуальности.
Да, он был строгим начальником и при этом не только уважаемым - потому что начальник и начальника надо уважать, а потому что был любим, был мудрым отзывчивым другом.
Евгений Иванович, пусть земля вам будет пухом, вы прожили блистательную и очень красивую жизнь.