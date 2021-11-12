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12.11.2021 15:43
Рубрика: Общество

Умер академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Академик Российской академии наук, почетный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве назвали Чазова выдающимся кардиологом и ученым.

"Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе... За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии", - отметили в Минздраве.

Евгений Чазов родился в 1929 году в Нижнем Новогроде. В 1968-1986 годах он занимал пост заместителя министра, а в 1987-1990 годах - министра здравоохранения СССР. С 1972 года являлся членом Президиума РАН.

Чазов также известен тем, что являлся лечащим врачом нескольких руководителей СССР.

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