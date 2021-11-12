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12.11.2021 15:25
Рубрика: Культура

В Москве наградили победителей Национальной молодежной кинопремии

Текст: Сусанна Альперина
Церемония награждения победителей трех молодежных премий сразу состоялась 11 ноября: в области кино, литературы и музыки. Это Национальные премии, которые проводятся Роскультцентром при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первыми были объявлены лауреаты Национальной молодежной кинопремии, на соискание которой были поданы в этом году 488 работ молодых режиссеров из 73 субъектов РФ. В номинации "Лучший короткометражный фильм" - Динара Абдрашитова ("Гильза") из Санкт-Петербурга, "Лучший фильм, снятый на смартфон" - Елена Полякова ("Ноль-тридцать два. Автопортрет") из Москвы, "Лучший документальный фильм" - Анастасия Панкова ("Фермеры") из Свердловской области, "Лучший полнометражный фильм" - Вахтанг Жоржолиани ("Чувства, которые испытывал Джек") из Москвы, "Лучший анимационный фильм" - Полина Фёдорова ("Белая Змея") из Свердловской области, "Лучшее социальное кино" - Илья Чижиков ("Аниматор") из Московской области.

Фото: 1-2-3 продакшн
Российские фильмы будут представлены на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине

На церемонии награждения директор Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова объявила о том, что фильм режиссера Елены Поляковой "Ноль-тридцать два. Автопортрет" будет показан на фестивале Российского кино в Венеции в 2022 году. "Мы проводим его совместно с Центром изучения культуры России при венецианском университете Ка' Фоскари", - рассказала Татьяна Шумова.

Партнер кинопремии - компания "Фестиваль Плюс" - выбрала четырех дополнительных победителей. Ими стали: в номинации "Лучший короткометражный фильм" - Динара Абдрашитова ("Гильза") из Санкт-Петербурга, в номинации "Лучший полнометражный фильм" - Ирина Гобозашвили ("Навстречу мечте") из Красноярского края, в номинации "Лучшее социальное кино" - Илья Чижиков ("Аниматор") из Московской области, Сергей Батеев ("Бойцовская рыбка") из Санкт-Петербурга. Их работы покажут на фестивалях в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии.

Фильмы всех шести победителей будут показаны на киномарафоне Arctic open и фестивале REC в следующем году. Фильмы-победители в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший фильм, снятый на смартфон" будут показаны в 1000 российских городах на "Фестивале уличного кино" в 2022 году. Победитель в номинации "Лучший анимационный фильм" сможет представить свою картину гостям киносмены лагеря "Артек" на программе показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу "Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет". Три победителя также смогут пройти программу "Режиссура и filmmaking" в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе "Кино" на сайтах компании "Русские сезоны" с английскими субтитрами, и их сможет посмотреть зарубежный зритель.

Также на церемонии вручили награды лауреатам Национальной молодежной литературной премии и Всероссийского музыкального конкурса "Громче".

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