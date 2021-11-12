В Петербурге решили добиться 90% коллективного иммунитета на предприятиях

Власти Петербурга рассчитывают, что к концу года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на предприятиях достигнет 90 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в России.

Сейчас в Петербурге для большинства сфер городской экономики введена обязательная вакцинация. В ее рамках 80 процентов сотрудников должны получить коллективный иммунитет, в это число входят не только те, кто привились, но и те, кто переболели. На оставшиеся 20 процентов могут распространяться медотводы.

По оценкам Смольного, это не означает, что каждый пятый сотрудник городских заводов собирается в декрет или имеет крайне редкие и опасные болезни, препятствующие вакцинации. Высокий процент медотводов может быть обусловлен временными ограничениями, связанными с началом сезона простуд. Но если до конца декабря всплеска ОРВИ не будет, то власти города рассчитывают достичь 90-процентного коллективного иммунитета.

Как подчеркнул в ходе совещания губернатор Петербурга Александр Беглов, ответственность за прививки сотрудников несет работодатель. Ранее региональное управление Роспотребнадзора выпустило постановление, согласно которому после 15 декабря работодатели будут обязаны отстранять непривитых сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.