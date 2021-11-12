В ПФР дали совет, как избежать проблем с назначением пенсии

Будущие пенсионеры могут обратиться в органы Пенсионного фонда для проведения предварительной оценки пенсионных прав. Это позволит избежать задержек с назначением выплат, сообщили в отделении ПФР по Камчатскому краю.

"Заблаговременная работа осуществляется в отношении предпенсионеров - застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию по старости возникает в течение ближайших пяти лет", - отметили в ПФР.

Для начала работы предпенсионеру необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого специалисты ПФР проверят правильность оформления документов, проведут оценку полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

Если необходимых документов (например, о периодах работы, учебы или сведений о зарплате) не окажется в наличии, сотрудники Пенсионного фонда сами сделают необходимые запросы в архивы и в другие организации, а также внесут необходимые уточнения в индивидуальном лицевом счете.

"После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав". - добавили в ПФР.

Если эта процедура будет пройдена, к моменту выхода на пенсию у гражданина будут готовы все необходимые документы. Это позволит назначить выплату в течение десяти дней после обращения.