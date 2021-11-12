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12.11.2021 15:38
Рубрика: Культура

В России создадут самое большое фото в мире

Текст: Наталья Соколова
Новый рекорд России, а если повезет, то и мира, хотят поставить любители фотографии. Это будет самое большое фото, состоящее из сотен тысяч маленьких фотографий, которые пришлют участники акции TeraPix.Art. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Галереи классической фотографии.
Фото: Галерея классической фотографии Фото: Галерея классической фотографии
Фото: Галерея классической фотографии

При помощи специальной технологии сборки из всего этого богатства соберется изображение первой в мире фотографии, сделанной Джозефом Ньепсом в 1826 году "Вид из окна в Ле Гра". В электронном виде это будет виртуальная веб-галерея, где каждый участник проекта получит персональный именной слот и специальную ссылку на свою фотографию. Одновременно будут поданы заявки на рекорд России и мира.

Фото: Carl Court/Getty Images
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Размер работы в электронном виде будет один триллион пикселей - это 1 000 000 мегапикселей. Работы в разделах - люди, природа, архитектура и технологии - можно будет загрузить на сайте проекта до конца августа 2022 года.

То, что получится, явят миру в День фотографа 12 июля 2023 года. Фотографию распечатают, и она легко покроет футбольное поле. "Согласитесь, многие из нас хоть раз в жизни задумывались о том, какой след в истории они оставят, - рассказывает автор проекта Владимир Повшенко, главный редактор журнала "Российское фото". - Проект TeraPix.Art дает возможность любому желающему вписать свое имя в историю, добавив свою фотографию (или свой портрет) к самой большой фотоработе в мире. Она будет доступна до тех пор, пока есть электричество и интернет. Кроме этого, физическая копия и сертификат участника станут отличным дополнением к семейному архиву".

Кстати

На сегодняшний день самым дорогим занесенным в блокчейн произведением искусства является цифровой коллаж из 5000 изображений, созданный художником Майком Винкельманном (известным как Beeple) с 2007 года в течение 5000 дней. Его цена на Christie"s составила $69 млн.

Культура Арт Фотография РГ-Видео

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