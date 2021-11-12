В России выйдет научно-популярный сериал об искусственном интеллекте

Новости

Москвич шантажировал знакомую интимным видео 14:07
Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования 14:06
Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси 14:04
Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33
Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии 13:21
В Совфеде предложили учредить Международный лесной форум 13:15
В московском метро появилась лаунж-зона 13:14
Песков не подтвердил планы платного лечения непривитых от коронавируса 13:13
РКН сообщил о росте числа заблокированных сайтов с COVID-сертификатами 13:10
Какие права имеет покупатель во время распродаж 13:10
Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030" 13:08
ФСИН требует заменить условные исправительные работы Соболь реальными 13:05
Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса 13:03
В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19 13:00
Свердловский оперштаб рассмотрит возможность продажи алкоголя по QR-коду 12:45
Бывший совладелец подмосковного аэродрома арестован за дачу взятки 12:44
Часть МКАД перекрыли из-за пожара 12:39
Мишустин: Климатическая повестка не должна быть рычагом политического давления 12:35
Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 13:33
Рубрика: Культура

В России выйдет научно-популярный сериал об искусственном интеллекте

Текст: Сусанна Альперина
Киностудия Горького снимает восьмисерийный научно-популярный сериал "Иинтеллект". Он рассказывает о различных аспектах развития искусственного интеллекта в России.

В каждом эпизоде рассматриваются разные сферы применения технологии, и мнения на этот счет высказывают эксперты и специалисты.

Фото: Чэнь Юйюй / Для China Daily
В Китае искусственный интеллект Ся Юйбин способен создавать картины

Проект "ИИнтеллект" находится в производстве, целиком он появится в Сети в 2022 году. Зрители узнают о том, как устроен ИИ, каким образом он применяется и каковы реальные перспективы развития технологии. А также - о потенциале экономического и социального развития при использовании искусственного интеллекта, какие этические вопросы связаны с разработкой автоматизированных систем, как решаются проблемы безопасности и о многом другом.

Сегодня киностудия представила первый эпизод проекта. Эксперт в ней - глава Сбера Герман Греф. Первая серия "Начало" состоит из четырех тематических блоков. Каждый включает фрагмент интервью и сюжет о технологии искусственного интеллекта. Премьера приурочена к Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которую Сбербанк проводит в Год науки и технологий 10-12 ноября в онлайн-формате.

"Искусственный интеллект - технология, которая будоражит воображение и одновременно пугает. Что такое ИИ? Как он работает сегодня? Стоит ли его бояться? Мы убеждены, что роль искусственного интеллекта в современном мире нужно разъяснять, понятным каждому человеку языком рассказывать о пользе ИИ для повседневной жизни и развития различных отраслей экономики - говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. - В первом эпизоде нашего нового познавательного сериала "ИИнтеллект" главным экспертом выступает глава Сбера Герман Греф - настоящий визионер в области развития ИИ в России. Следующие семь эпизодов покажут разные аспекты этой технологии и пользу от ее развития".

Эпизод "ИИнтеллект. Начало" уже можно посмотреть в социальных сетях Киностудии Горького.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку