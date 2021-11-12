В России выйдет научно-популярный сериал об искусственном интеллекте

Киностудия Горького снимает восьмисерийный научно-популярный сериал "Иинтеллект". Он рассказывает о различных аспектах развития искусственного интеллекта в России.

В каждом эпизоде рассматриваются разные сферы применения технологии, и мнения на этот счет высказывают эксперты и специалисты.

Проект "ИИнтеллект" находится в производстве, целиком он появится в Сети в 2022 году. Зрители узнают о том, как устроен ИИ, каким образом он применяется и каковы реальные перспективы развития технологии. А также - о потенциале экономического и социального развития при использовании искусственного интеллекта, какие этические вопросы связаны с разработкой автоматизированных систем, как решаются проблемы безопасности и о многом другом.

Сегодня киностудия представила первый эпизод проекта. Эксперт в ней - глава Сбера Герман Греф. Первая серия "Начало" состоит из четырех тематических блоков. Каждый включает фрагмент интервью и сюжет о технологии искусственного интеллекта. Премьера приурочена к Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которую Сбербанк проводит в Год науки и технологий 10-12 ноября в онлайн-формате.

"Искусственный интеллект - технология, которая будоражит воображение и одновременно пугает. Что такое ИИ? Как он работает сегодня? Стоит ли его бояться? Мы убеждены, что роль искусственного интеллекта в современном мире нужно разъяснять, понятным каждому человеку языком рассказывать о пользе ИИ для повседневной жизни и развития различных отраслей экономики - говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. - В первом эпизоде нашего нового познавательного сериала "ИИнтеллект" главным экспертом выступает глава Сбера Герман Греф - настоящий визионер в области развития ИИ в России. Следующие семь эпизодов покажут разные аспекты этой технологии и пользу от ее развития".

Эпизод "ИИнтеллект. Начало" уже можно посмотреть в социальных сетях Киностудии Горького.