В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса

В России прошел регистрацию первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир". Ранее он поступил в аптеки в виде таблеток.

Как сообщил разработчик препарата - компания "Промомед", - до конца года "Арепливир" поступит в стационары всех регионов России. Появление препарата произошло на фоне "острой потребности отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19", передает ТАСС сообщение компании.

Ранее разработчики сообщали, что лиофилизированные инъекционные растворы можно будет применять как в амбулатории, так и в стационаре.

С конца сентября в продаже в столичном регионе есть таблетированная форма "Арепливира". Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый утверждал, что за время применения этого препарата при лечении коронавируса не было ни одного случая, когда пациент бы попал на аппарат ИВЛ.

Стоимость препарата составляет чуть более 12 тысяч рублей за 40 таблеток.