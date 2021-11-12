В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса

Новости

Выбраны лучшие менеджеры в стране 21:44
Лавров считает, что НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России 21:36
Госдума определит дату рассмотрения поправок о QR-кодах 15 ноября 21:17
Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля 21:14
Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы 20:58
Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне 20:47
Голикова пояснила, что собой представляет QR-код нового образца 20:43
В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму 20:28
Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды 20:28
Львова-Белова: Вакцинация детей возможна только с согласия родителей 20:26
Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте 20:16
Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре 20:10
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт" 19:59
В Ленинградской области 33-й бригаде Росгвардии вручили новое Боевое знамя 19:42
Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке 19:38
Путин призвал обеспечить кибербезопасность аватаров 19:34
Путин поручил создать единую госсистему биометрических данных 19:31
Косторная поддержала Усачеву, получившую тяжелую травму на этапе в Японии 19:19
Трутнев призвал отслеживать безопасность Северного морского пути 19:17
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 68,4% 19:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чазова 18:59
Названа причина столкновения поезда и "ГАЗели" в Красноярском крае 18:56
Опубликован русский тизер продолжения "Секса в большом городе" 18:53
В подмосковном Пущино пропали шесть студентов из Шри-Ланки 18:48
Москва встала в 9-балльных пробках 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
12.11.2021 20:47
Рубрика: Общество

В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова
В России прошел регистрацию первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир". Ранее он поступил в аптеки в виде таблеток.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как сообщил разработчик препарата - компания "Промомед", - до конца года "Арепливир" поступит в стационары всех регионов России. Появление препарата произошло на фоне "острой потребности отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19", передает ТАСС сообщение компании.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 68,4%

Ранее разработчики сообщали, что лиофилизированные инъекционные растворы можно будет применять как в амбулатории, так и в стационаре.

С конца сентября в продаже в столичном регионе есть таблетированная форма "Арепливира". Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый утверждал, что за время применения этого препарата при лечении коронавируса не было ни одного случая, когда пациент бы попал на аппарат ИВЛ.

Стоимость препарата составляет чуть более 12 тысяч рублей за 40 таблеток.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика Бизнес Все о перечнях лекарств Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт"
Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать