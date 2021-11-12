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12.11.2021 13:03
Рубрика: Экономика

В семи регионах за квартал не продано ни одной новой квартиры

Текст: Марина Трубилина
В семи российских регионах за третий квартал не прошло ни одной сделки по покупке квартиры в новостройке.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Ни одной квартиры не было куплено по договору долевого участия (ДДУ) в Еврейской АО, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях, на Чукотке, в Тыве и Карачаево-Черкесии, сообщает "Циан.Аналитика" со ссылкой на данные Росреестра. Речь идет либо о регионах с минимальными объемами ввода жилья, либо малонаселенных, либо тех, где более актуально индивидуальное жилищное строительство, отмечают эксперты.

Фото: istock
Названы регионы, где семьям проще всего купить жилье

На Сахалине, в Бурятии и Кабардино-Балкарии количество оформленных ДДУ за квартал снизилось на 75%, 62% и 59% соответственно. Однако в этих регионах число сделок в принципе невелико, уменьшение составило 200-400 договоров. Существенное падение (более чем на 2,2-2,5 тысячи за квартал) произошло в Рязанской, Самарской и Новосибирской областях.

В 22 регионах число договоров долевого участия выросло по сравнению со вторым кварталом. Однако это иногда связано опять же с небольшим количеством сделок. Так, в Калмыкии количество сделок увеличилось в 4 раза, но в абсолютном выражении это всего на 125 больше, чем кварталом ранее. Существенный по количеству прирост был в Краснодарском крае (61%, или 7,5 тысячи ДДУ за квартал), в Тульской области и Ставропольском крае (увеличение более чем на тысячу сделок в каждом регионе).

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Юг России ДФО Еврейская АО ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область СЗФО Мурманская область ДФО Чукотский АО

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