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12.11.2021 13:15
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили учредить Международный лесной форум

Текст: Дмитрий Гончарук

Для решения проблем лесной отрасли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров предложил учредить Международный лесной форум.

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"Учитывая мировое значение российских лесов в климатической повестке, в целях расширения международного сотрудничества в вопросах охраны, защиты, воспроизводства российских лесов, привлечения инвестиций в лесной комплекс, увеличения экспорта продукции высокой степени проработки древесины, а также дикоросов, предлагается консолидировать усилия власти, науки, бизнеса, природоохранных организаций и международного сообщества, создав при поддержке Совета Федерации новую международную платформу - Международный лесной форум", - сказал Майоров на заседании Совета по развитию лесного комплекса при Совфеде.

По словам сенатора, несмотря на то, что проводится большая правовая и организационная работа по основным направлениям развития лесного комплекса, пока не удалось достичь ожидаемых обществом результатов и преодолеть негативные тенденции. Так, отрасль финансируется по остаточному принципу, число государственных лесных инспекторов не увеличилось до нормативного уровня, зарплата работников лесного хозяйства остается низкой, а на рынке возник дефицит лесоматериалов.

Майоров также считает, что необходимо ускорить внесение в Госдуму и принятие законопроектов о совершенствовании арендных отношений и о строительстве лесных дорог на условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, как можно скорее должен быть принят план мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. "То есть его надо детализировать, наполнить конкретными мероприятиями. Чтоб это был не просто декларативный документ", - пояснил Алексей Майоров.

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