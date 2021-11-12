Венгерский "Естественный свет" дошел до России

Новости

Лавров: Киев выйдет из Минских соглашений, приняв закон о переходном периоде 21:49
Выбраны лучшие менеджеры в стране 21:44
Лавров считает, что НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России 21:36
Госдума определит дату рассмотрения поправок о QR-кодах 15 ноября 21:17
Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля 21:14
Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы 20:58
Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне 20:47
Голикова пояснила, что собой представляет QR-код нового образца 20:43
В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму 20:28
Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды 20:28
Львова-Белова: Вакцинация детей возможна только с согласия родителей 20:26
Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте 20:16
Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре 20:10
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт" 19:59
В Ленинградской области 33-й бригаде Росгвардии вручили новое Боевое знамя 19:42
Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке 19:38
Путин призвал обеспечить кибербезопасность аватаров 19:34
Путин поручил создать единую госсистему биометрических данных 19:31
Косторная поддержала Усачеву, получившую тяжелую травму на этапе в Японии 19:19
Трутнев призвал отслеживать безопасность Северного морского пути 19:17
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 68,4% 19:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чазова 18:59
Названа причина столкновения поезда и "ГАЗели" в Красноярском крае 18:56
Опубликован русский тизер продолжения "Секса в большом городе" 18:53
В подмосковном Пущино пропали шесть студентов из Шри-Ланки 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
12.11.2021 20:55
Рубрика: Культура

Венгерский "Естественный свет" дошел до России

Текст: Валерий Кичин
На экранах России - венгерская военная драма "Естественный свет", дебют в полнометражном игровом кино режиссера Денеша Надя, который до сих пор был известен как автор нескольких документальных короткометражек.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Не знаю, какими мотивами он руководствовался, выбрав для дебюта историю с венгерскими отрядами на оккупированной советской территории, но получилось кино без фабулы, кино, построенное исключительно на ощущениях и состояниях персонажей. По локальности художественной задачи его легче представить в коротком метре, к которому и привык Денеш Надь. Двухчасовая картина, выдержанная на одной ноте, при всем гуманизме ее посыла, становится для зрителя испытанием.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер продолжения фильма "Аббатство Даунтон 2"

По слякотным лесам патрулирует небольшой отряд хмурых людей в поисках вражеских партизан. Пообедав павшим лосем и отняв у жителей деревушки последнее, что там было съестного, отряд направляется к соседнему селу Салтановке, но попадает под партизанский обстрел. Заменив погибшего сержанта, рядовой Иштван Шеметка берет командование на себя, выводит отряд из болот к пришедшему на подмогу дивизиону и встречается с его командиром. Вразрез со всем ранее происходившим в этом молчаливом кино этот новый персонаж - командир дивизиона - неожиданно разражается длинным, витиеватым, немыслимо литературным монологом. Это подобие притчи о напавшем на него медведе, когда единственным, кто пришел ему на помощь, была собака. Впрочем, последствий для смысла фильма эта притча не имеет, зато уже в городе некий полковник, выслушав рапорт Шеметки, дает изнуренному человеку две недели отпуска.

Это фильм не о войне как поле брани. При всех стилевых и логических нестыковках он о том, как простой венгерский крестьянин, оказавшись в бесчеловечной, нежилой, невозможной ситуации войны, леденеет от непонимания, как и зачем он сюда попал - в эти топи, эти настороженные, чреватые смертью леса. Лицо играющего Шеметку актера Ференца Сабо в любых обстоятельствах неподвижно - словно заморожено. Солдаты движимы простейшими инстинктами: ищут, что поесть, хотят женщину и боятся вражеской пули. Окружение: лес, слякоть, темнота, убогие покосившиеся избы - все чуждо, непонятно и враждебно. Кадры молчаливы и длятся, кажется, бесконечно. Цветовая гамма как бы отсутствует: грязно-серые "натуральные" тона с минимумом света и красок. Иногда слышны русские возгласы: бабы просят не отнимать последнее, мужики требуют убраться с их земли - страх перед нашествием давно прошел. И если что-то случается - испепеление деревни, например, - это происходит как бы само собой, мановением враждебной человеку силы по имени война. Равно враждебной обеим сторонам - сразу всем.

Фото: 1-2-3 продакшн
Российские фильмы будут представлены на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине

Это фильм одновременно и сильный способностью передать состояние всеобщей душевной заморозки, и невыносимый из-за полного небрежения автора своей обязанностью хоть чем-то зацепить зрителя, удержать его внимание, вызвать его на диалог. Он старательно повторяет стандартные приемы артхауса, в нем чувствуется желание подражать "Иванову детству" Тарковского, даже, возможно, "Иди и смотри" Климова, но автор совсем не умеет выстроить внятный, способный удержать внимание рассказ. Я даже подозреваю, что этот лапидарный материал выбран только потому, что его можно снять на пленере с санитарной дистанцией между персонажами - идеальный материал для съемок в год пандемии: и лаконично, и похоже на очень художественное кино. Состояние героев и смысл пацифистской по настроениям картины можно исчерпать расхожим восклицанием "Глаза бы мои этого не видели!". Но доводить это состояние до абсолюта и распространять его на зрительный зал - по-моему, неконструктивно.

Берлинский фестиваль 2021 года, который тоже проходил в условиях пандемии исключительно онлайн, на этот раз должен был довольствоваться тем скудным пайком, который сумел наскрести скованный ковидом мировой кинематограф. Поэтому его призы на этот раз носили характер награды ракам за отсутствием улова на полном безрыбье. Самоотверженность Денеша Надя в поединке с заведомо проигрышным материалом было оценено жюри: "Естественный свет" удостоен Серебряного медведя за режиссуру.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт"
Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку