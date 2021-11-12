Власти Австрии планируют ввести локдаун для непривитых с воскресенья

Власти Австрии планируют с воскресенья, 14 ноября ввести национальный локдаун для тех граждан, которые еще не прошли курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

"Цель предельно ясна, чтобы мы в это воскресенье дали "зеленый свет" для общенационального локдауна для непривитых", - заявил канцлер, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава правительства добавил, что от карантина будут освобождены привитые, а также переболевшие граждане.

Агентство отмечает, что данная мера принимается в стране в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ранее власти уже ограничили доступ непривитых в рестораны, гостиницы, салоны красоты и т.д.