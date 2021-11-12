Власти Москвы перевели общественный транспорт в зимний режим

В Москве весь общественный транспорт переведен в зимний режим, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Интервал между автобусами и трамваями сокращен, чтобы людям не приходилось долго стоять на остановках. Все системы климат-контроля в 7,5 тысячах автобусов, 800 электробусах и 600 трамваях перевели в комфортный для зимы режим. Подготовлена вся снегоуборочная техника, добавил Максим Ликсутов.

Кроме того, в течение всего холодного сезона в усиленном режиме будет проводиться дезинфекция всего транспорта, в том числе более тщательно будут обрабатываться вагоны и даже тоннели метро.