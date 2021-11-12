"Второе мнение" врачей станет доступнее онкологическим больным

Онкологические пациенты смогут бесплатно и оперативно получать дополнительные консультации онкологов, генетиков, биологов и других специалистов. В России запускается первый Молекулярный онкологический консилиум в цифровом формате. Проект создан при поддержке Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Центром молекулярной онкологии "ОнкоАтлас" и компанией "Мирамедикс". Об этом "Российской газете" рассказали его разработчики.

Для этого подготовлена специальная цифровая платформа, которая позволит лечащим врачам загружать документы пациентов со сложными случаями заболеваний раком для рассмотрения их онкологами RUSSCO, генетиками и биологами "ОнкоАтласа", а также зарубежными экспертами для подбора наилучших сценариев лечения. "Удаленный формат консилиума позволит получить доступ к ведущим специалистам в области медицины и сократит время на принятие решения о методах терапии", - говорится в сообщении.

Планируется, что за первый год на молекулярном онкологическом консилиуме обсудят около тысячи сложных случаев заболеваний. Отмечается, что медицинские документы пациентов будут приниматься в защищенном от утечек режиме, персональные данные останутся скрытыми от всех, кроме лечащего врача.

Благодаря Молекулярному онкологическому консилиуму ускорится процесс диагностики и определения тактики лечения, что позволит раньше начать терапию онкологических больных.