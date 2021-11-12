Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена

Власти Норвегии продолжают политику скрытой милитаризации архипелага Шпицбергена, о чем свидетельствует заход в один из его портов фрегата норвежских ВМС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства", - говорится в комментарии, который был опубликован на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что на Шпицбергене уже действует станция наземного спутникового слежения. "Все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной", - подчеркнула она.

Ранее в порт Лонгиербюена зашел норвежский фрегат "Тур Хейердал".