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12.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Зарубежные нормативы ускорят внедрение новых технологий в строительстве

Текст: Марина Трубилина
Законопроект, разрешающий использовать в строительстве зарубежные нормы, подготовил Минстрой. Это позволит быстрее внедрять новые технологии в строительстве.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предполагается разрешить использовать в качестве обоснования безопасности зданий и сооружений зарубежные технологии, международные строительные кодексы и нормы проектирования. Благодаря этому будут оперативно внедряться инновационные, энергоэффективные и экологичные технологии и стандарты в строительстве, отмечается в пояснительных документах к законопроекту.

Существующее регулирование затрудняет внедрение в России иностранных технологий. А несогласованность действующих сейчас нормативных документов, разрабатываемых разными ведомствами, осложняет применение норм и в ряде случаев увеличивает стоимость строительства.

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В полной мере нормативно-техническое регулирование строительства поддерживалось государством до 1995 года, отмечают в Минстрое. Существовавшая тогда комплексная система нормативных документов в строительстве охватывала все этапы жизненного цикла зданий и сооружений. Разработанные в СССР СНиПы обязательного применения были признаны лучшими в мире и легли в основу ряда зарубежных норм, в том числе еврокодов. Проектирование по российским нормам обеспечивает оптимальный баланс эксплуатационной надежности и материалоемкости. Однако в 2002 году логика системы была нарушена, так как понятие "СНиП (строительные нормы и правила)" исключили из законодательства, считают в министерстве. Закон, не учитывающий особенности технического регулирования строительства, создал дополнительные административные барьеры, затормозил на семь лет разработку и пересмотр нормативных технических документов. А это привело к техническому отставанию и снижению уровня безопасности и качества в строительстве.

Предлагаемые поправки гармонизируют применение иностранных и национальных стандартов в строительстве, считает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Использование еврокодов в строительстве обсуждается с 2010 года. После введения санкций в 2014 году эта тема постепенно отошла на задний план, но сейчас приведение в соответствие национальных и европейских норм вновь становится актуальной задачей, отмечает он. "Появление нового законопроекта фактически сигнализирует отрасли о начале реальных изменений", - подчеркивает Гарипов. Упрощение правил применения евростандартов позволит сократить затраты на европейскую сертификацию стройматериалов и изделий, изготавливать и применять продукцию, соответствующую законодательству ЕС, оказывать строительные и инжиниринговые услуги в странах ЕС и привлекать европейских специалистов к работе, упростить выход на европейский рынок производителям строительной продукции.

Фото: Агентство "Москва" / Mos.ru
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До сих пор прямое применение европейских норм вызывало опасение российских строителей и проектировщиков, добавляет эксперт. Дело в том, что отечественная система строительных норм, правил и стандартов построена с учетом природно-климатических, сейсмических, социальных, геофизических и других особенностей России. Еврокоды же учитывают самые общие требования к расчету фундаментов без специальных требований к особенностям расчетов фундаментов на специфических и слабых грунтах, которые распространены в России. Также в евростандартах отсутствуют требования к технологиям выполнения инженерно-геологических изысканий, снижены требования к экстремальным нагрузкам на здания - например, сейсмической и ветровой. Однако законопроект допускает применение евростандартов только в обоснованных случаях, отмечает Гарипов. Например, если компания планирует применять европейские стандарты, она должна будет обосновать соответствие проектных значений и характеристик здания требованиям безопасности. "Таким образом, евростандарты не рассматриваются в качестве альтернативы национальным стандартам и сводам правил, - говорит Гарипов. - Строителям просто облегчат доступ к применению инновационных, энергоэффективных и экологичных западных технологий в строительстве".

Между тем законопроект может повысить конкуренцию российских специалистов с иностранными, считает руководитель отдела авторского надзора Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Илья Бузик. Документ упрощает вход на российский рынок западных проектировщиков, производителей материалов, возникают риски вытеснения иностранными компаниями отечественных игроков. Нормы и стандарты зарубежных государств заточены под их разработки, их использование ведет к применению на российском рынке решений, технологий и материалов, которыми владеют только иностранные структуры. Наши специалисты не смогут получить аттестацию для работы с их разработками. В случае принятия поправок возникнет опасность экспансии иностранных строительных организаций на отечественный рынок, считает он.

Экономика Недвижимость Правительство Минстрой

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