Академик Ренат Акчурин: Центр кардиологии должен носить имя Евгения Чазова

Замены Евгению Ивановичу нет. Наша страна потеряла великого гражданина, великого, прекрасного доктора, непревзойденного организатора здравоохранения, коллегу, учителя.

Восьмидесятые годы прошлого века. Создание нового уникального отделения в кардиоцентре. Наша стажировка в США… Если бы не Евгений Иванович, состоялось бы такое? Он обсуждал с нами всех тяжелых больных. Чазов, как ни высокопарно звучит, но это именно так: укреплял дух в коллективе. И всегда по-детски радовался нашим успехам.

Его научные открытия помогли вылечить миллионы пациентов. Как Сергей Королев стал создателем космонавтики, так Евгений Иванович Чазов стал создателем современной отечественной кардиологии. Будучи министром здравоохранения СССР, он - такого никогда не было - утроил бюджет отечественной службы здоровья! Чазов - гордость России. А приходящие в эти скорбные дни слова соболезнования из разных стран свидетельствуют: Чазов - великий гражданин мира. Он умел дружить, умел сотрудничать. В восьмидесятых прошлого века он пригласил в Москву великого доктора Майкла Дебейки, не дожившего несколько недель до своего столетия. А тогда Дебейки прилетел и… Стало традицией: Дебейки, родившийся в сентябре, стал каждый год в сентябре из-за океана прилетать в Москву, и в ресторане. выбранном Евгенией Ивановичем, отмечать свой день рождения. Мы выпивали по рюмочке за здоровье. И слушали русские песни, которые пел Евгений Иванович…

Наш Центр кардиологии должен носить имя Евгения Ивановича.

Комментарий

Ирина Краснопольская:

Фактически это имя центр давно носит. Лишь в официальных документах, публикациях он "Федеральный национальный медицинский исследовательский центр Кардиологии". А в обиходе просто "Чазовский" или "Чазовская кардиология". И это имя надо законодательно узаконить. Надо и во имя памяти великого человека и для нас всех. Тем более, что центр бережет лучшие традиции отечественной медицины, бережный носитель которых Евгений Иванович.

Не однажды была в Чазовском центре. Не однажды про себя отмечала, как обходительно у меня принимают пальто в раздевалке. Мелочь? Отнюдь! Не только театры начинаются с вешалки. Как-то приехала зимой к Евгению Ивановичу. Гардеробщик спрашивает: "Вы Краснопольская? Евгений Иванович просил принести вам извинения - его срочно вызвали на консультацию. Он просил вас подождать. Сейчас вас встретят". Встретили, проводили, поили чаем. Интересно беседовали. Приехал Евгений Иванович. Сходу стал извиняться, за то, что мне пришлось его ждать. Ничего особенного? Конечно, это же Чазов! И даже отвечая на мой не самый умный вопрос: что академик ест на завтрак, Евгений Иванович так вкусно рассказывал о бутерброде с докторской колбасой… На обратном пути в "Пятерочке", которая неподалеку от редакции, срочно купила эту самую докторскую, и она на долгое время стала "продуктом на завтрак".

И еще памятно из былого. В Чазовском центре Ренат Сулейманович Акчурин и его команда успешно пересадили сердце президенту страны Борису Николаевичу Ельцину. Приехала в центр, чтобы написать об этом неординарном событии. Собрались все. Евгений Иванович с нами. Настает время фотографии для публикации в газете. Евгений Иванович отходит в сторону: он не участник операции, он не считает себя вправе быть на фотографии о ней. Не просто удалось его уговорить быть в кадре.

Быть в кадре, наверное, не обязательно. Быть в сердцах дано не каждому. Чазову было дано.