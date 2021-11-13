Ассанжу разрешили жениться в тюрьме

Британские тюремные власти разрешили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу жениться во время содержания под стражей на Стелле Морис, бывшем члене его юридической команды. Пара имеет двоих детей. Правозащитник ожидает судебного решения о возможной экстрадиции в США, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ассанж разыскивается Вашингтоном по различным обвинениям, связанным с утечкой секретных документов. Он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне, в то время как Высокий суд готовится вынести решение по апелляции США на решение суда низшей инстанции о блокировании экстрадиции. Сайт WikiLeaks информировал поздно вечером в четверг, что пара подала в суд после того, как им "по сути, запретили вступать в брак".

"Хорошие новости. Правительство Великобритании отступило за 24 часа до крайнего срока", - написала Морис в Twitter под фотографией пары, стоящей под радугой на небе. По ее словам, потребовались определенные юридические действия, чтобы положить конец незаконному вмешательству в основное право на вступление в брак.

Представитель тюремной службы пояснил, что заявление Ассанжа было получено и обработано начальником тюрьмы обычным способом, как и для любого другого заключенного.

Ассанж был арестован в Великобритании в 2019 за нарушение правила пребывания под залогом. Он провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в сексуальном насилии. Позже обвинения были сняты.

Правительство США предъявило Ассанжу обвинение по 18 пунктам, связанным с публикацией в 2010 году WikiLeaks 500 тысяч секретных файлов, в которых подробно описываются аспекты военных кампаний в Афганистане и Ираке.